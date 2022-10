Vínculo Celestial

El matrimonio del Profeta con Jadiya no fue similar a los matrimonios conocidos comúnmente, fue único y tuvo sus propias características, ya que esta unión bendita y sagrada no tuvo un criterio fugaz, ni una relación amistosa sin fundamento, tampoco surgió de motivos materiales u otras intenciones, como sucede en este mundo, entre la gente “famosa”. De igual manera es importante aclarar que los objetivos políticos no jugaron un papel en la firma y formación de esta vida común y su organización.