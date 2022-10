Irán, 44 años Después de la Predicción de Kissinger

Se ha informado que Henry Kissinger, el conocido ministro estadounidense de Relaciones Exteriores de 1971 a 1975, en una reunión que tuvo con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Andréi Gromiko, después de la victoria de la Revolución Islámica -citado en contexto- expresó: “Con la victoria de esta revolución, perdimos una base importante, pero ustedes han perdido el poder de dirigir los movimientos de liberación, y de ahora en adelante la inspiración de estos movimientos caerá en manos de Irán. Por lo tanto, su pérdida, por el triunfo de la revolución iraní, será mucho más severa que la nuestra".

En los primeros años de la victoria de la Revolución Islámica, se supo que Estados Unidos y la Unión Soviética permanecieron luchando y compitiendo entre sí, sin embargo, a pesar de las muchas diferencias que tenían entre sí habían llegado a un acuerdo sobre la conveniencia de eliminar la Revolución Islámica.

La actuación de estos dos países y, de hecho, del sistema bipolar, en el caso de Irán también demuestra esta cuestión. En ese momento, la era de la defensa fue lo más importante, y el régimen de Sadam Husein usó armas de oriente y occidente contra Irán, y el Bloque del Este, casi en la misma medida que el Bloque del Oeste, prohibió a Irán recibir armas.

Han pasado 44 años desde las conversaciones atribuidas a Kissinger y su cita conjunta con Gromiko. Estados Unidos todavía continúa muy involucrado con la base que ha perdido, mientras la revolución iraní ha inspirado movimientos de liberación desde Asia oriental y occidental hasta África y América Latina y, por supuesto, no hay noticias de la Unión Soviética.

Ahora, Irán ya no depende de otro país en términos de defensa, sino que también puede exportar oficialmente sus equipos y armas. En este momento, con la afirmación de Irán de vender un dron de guerra a Rusia, el presidente prooccidental de Ucrania, Zelensky, está descontento con el régimen sionista porque, independientemente de la verdad o falsedad de esta venta, el poder armamentístico de Israel , con una historia de 80 años, considera que la producción de armas es menor que el poder de los drones de Irán, con una historia de 30 años en la producción de armas de defensa.

Este no es el Irán de la coalición de Cyrus Vance (secretario de Estado de EE. UU. 1977-1980) y André Gromiko (1957-1985) contra Irán. Esta coalición ya no tiene el efecto del pasado, no es que se haya vuelto completamente ineficaz, pero no tiene un efecto decisivo y, en principio, lo que era una “férrea unidad” tampoco pudo llevar a cabo nada contra Irán. Ahora, la coalición máxima que Estados Unidos puede lanzar contra Irán es algo así como una alianza con Inglaterra, Francia, Alemania y algunos países alrededor de Irán.

Cuando Irán afirmó que Estados Unidos no puede regresar al JCPOA ( Plan de Acción Integral Conjunto ) sin aceptar sus condiciones, significa que ya no es posible crear una “coalición de hierro” de la era de Vance y Gromiko. Además, en el caso de Ucrania, a pesar de reconocer la naturaleza estratégica del ataque de Rusia, Occidente tampoco pudo crear una situación unificada contra Moscú.

Hoy, la Revolución Islámica tiene más poder de maniobra que los mismos Estados Unidos en las últimas dos décadas, este país nunca ha podido agregar una unidad a los países de su entorno y ha perdido constantemente países dependientes, el último de los cuales es Colombia. Durante muchos años, Colombia fue conocida como "la base especial de Norteamérica" que durante la imposición de restricciones y sanciones contra Venezuela jugó un papel especial, y a pesar de que este país estaba en la región de dominio estadounidense, fue muy difícil gobernar en Caracas. Colombia, que tiene más de 3000 kilómetros de frontera con Venezuela actuó como la amenaza más importante de Washington contra Caracas durante el régimen de Chávez y Maduro, y ahora con la elección de un nuevo presidente, se ha convertido en un aliado del gobierno venezolano.

Durante este período de 44 años, la República Islámica de Irán ha encontrado nuevos aliados en Asia y América Latina, y de hecho, cada base que ha sido arrebatada de las manos de Estados Unidos se ha convertido en un aliado de Irán, y sus nefastos gobiernos no han podido hacer nada.

Por lo tanto, los países restantes en el continente americano e Inglaterra se han enfrentado a una cuestión seria; cuando Estados Unidos no puede proteger a sus gobiernos dependientes, ¿cómo podría apoyarlos contra una gran ola de cambios? Quizá por eso, países como Arabia Saudí han puesto en la agenda la cooperación con Rusia y China en pleno conflicto entre Occidente y Rusia negándose a tomar una posición oficial sobre la crisis de Ucrania.

Frente a Rusia, Occidente trata de minimizar la magnitud del problema y finge que la situación está bajo su control y que está derrotando a Rusia, mientras que, en los últimos días, los dos estados de Lugansk y Donetsk anunciaron su separación de Ucrania y se unieron a Rusia mediante la celebración de un referéndum con una mayoría superior al 90% que fue impresionante.

Durante los acontecimientos en Ucrania, todos vieron que Occidente aparentemente no entiende las amenazas y las sanciones excepto por dos tácticas y prácticamente no puede evitar la formación de un proceso incluso en su principal entorno circundante. Por supuesto, en el caso de la crisis de Ucrania, Estados Unidos, Inglaterra y Francia hicieron todo lo posible para ganarse a Putin y pusieron a trabajar a países como Polonia, pero realmente el escenario no cambió a su favor. La amenaza de Rusia de usar una bomba atómica habla de la seriedad de Moscú en la defensa de su territorio. Ante esta decisión, los occidentales solo recurrieron a decir que era peligroso y que no tenían nada que aportar contra Moscú.

Occidente hace lo mismo al enfrentarse a Irán. Los estadounidenses y los europeos han traído las mismas viejas armas oxidadas, sanciones, amenazas y motines callejeros; y ellos mismos han dicho en varias ocasiones que el tiempo de las sanciones de la década de 2010 ya pasó y que no se renovará la coalición integral contra Irán. Las amenazas contra Irán son ineficaces no solo en el tema nuclear, sino también en los asuntos regionales y militares y ya no se producen disturbios callejeros en la medida en que obligaría a Irán a reconsiderar sus políticas.

Aunque busquen crear el caos en Irán y hagan todo lo posible para convertir cualquier protesta pacífica en un motín y destacarlo en los principales medios de comunicación, como sucedió en 2009 o las recientes protestas tras la muerte de la joven Mahsa Amini, para presionar al sistema iraní; el pueblo de Irán siempre ha separado su protesta legítima de la anarquía y no se une al caos, esta es la clave para la estabilidad y continuidad de la Revolución Islámica. Los estadounidenses saben muy bien que, en los últimos días, la fuerza que salió a las calles en oposición a la República Islámica no fue más que una décima parte del uno por ciento de la población de Irán. ¿Se puede lograr una revolución profundamente popular con este número? En estos días, Occidente respondió a esta pregunta con pesar y amargura y dijo que no, que no es posible…

La revolución islámica de Irán ahora, lo que Kissinger le dijo a Gromiko, una revolución que puede oponerse simultáneamente al bloque occidental y oriental y ganar a ambos; una revolución que puede cambiar muchas normas imperativas del mundo en beneficio de las naciones; una revolución que puede tener como sustento la ola de apoyo popular después de 44 años; una revolución que puede ser líder de cualquier movimiento libertario en el mundo; una revolución que pueda sobrevivir contra todo tipo de sediciones duras y finalmente una revolución que pueda manejar simultáneamente varias guerras impuestas por los occidentales en Iraq, Siria, Líbano, Palestina, Yemen y Afganistán en beneficio de sus naciones y convertirse en el corazón de Asia Occidental.

También puede leer: Asia Occidental en la Semana que Pasó

Si el exsecretario de Estado de los Estados Unidos le había dicho a su homólogo en la Unión Soviética, aquel día, que habían perdido una base debido a la Revolución Islámica, el actual secretario estadounidense Antony Blinken, debe admitir que la revolución iraní ha inspirado tantos movimientos libertarios que varias de sus bases desde Asia hasta América Latina ya no se gestionan desde la Casa Blanca.

Si ese día el canciller soviético se entristeció por la pérdida del eje de sus limitados movimientos de liberación, hoy estos movimientos se han multiplicado y se pueden ver ejemplos de ellos en todos los continentes. Una encuesta muestra que el 70% de los estudiantes universitarios franceses consideran que Israel es un régimen racista y están dispuestos a participar en su destrucción.