Los Estadounidenses Hicieron que los Sionistas Pagaran la Guerra en Ucrania

Los rusos no suelen apresurar sus acciones. Tampoco se han precipitado en sus otros casos. Por ejemplo, cuando el embajador ruso en Turquía fue asesinado, no anunciaron rápidamente su posición. Incluso cuando su Sukhoi 24 fue derribado por combatientes turcos, los rusos no intervinieron rápidamente. Son indecisos. Pueden usar este tema como una herramienta para presionar a los occidentales y a los partidarios de Israel en Estados Unidos y Europa. Pero si los rusos no obtienen resultados de sus advertencias, tomarán medidas prácticas. La población rusa que vive en Israel es una situación especial que favorece a Rusia, en cambio para Israel es muy peligrosa.