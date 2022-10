Ayudar a los niños a no malgastar el tiempo

Afortunadamente puede eliminarse antes de que se convierta en un hábito a largo plazo si piensa en lo que hay detrás y aplica estas estrategias.

"No quiero hacerlo"

Los niños a menudo evitan hacer sus tareas porque sus prioridades son diferentes a las nuestras. Entonces, si la lista de tareas de tu hijo incluye anotar los videojuegos, aprender a pronunciar palabras y escribir notas, eso no se puede hacer sin tu aporte.

Lo que se puede hacer para ayudar: Olvídate de intentar que tu hijo quiera hacer una actividad. Cosas como las calificaciones y el buen comportamiento son conceptos abstractos para los escolares y no hay cambio en ellos. En su lugar, priorice cambiando los puntos después de que se hayan hecho las cosas en su lista diaria, sugiere el Dr. M. Kapalka, autor del libro Parenting Your Out-of-Control Child. Como ejemplo, si desea que vea la televisión o juegue con un videojuego solo después de que termine su tarea, su hijo aprenderá a que son ventajas que se le otorgarán después de que haya realizado un comportamiento responsable.

"No puedo hacerlo"

No aceptes la palabra "no puedo" tan fácilmente, comprende lo que realmente hay detrás de ese no puedo. Especialmente si es una actividad que puede hacerla, por ejemplo, limpiar la habitación, cuando le pides que lo haga, arrastra los pies por el suelo porque piensa que le has dado una tarea grande y difícil, mientras que él solo no sabe por dónde debería empezar.

Pero si siempre él/ella posterga su tarea y parece esforzarse demasiado en lo que tiene que hacer, hay que investigar el porqué. Según Kapalka, a veces evitar el trabajo escolar puede ser una señal de un problema mayor, como dificultades de aprendizaje.

Lo que se puede hacer para ayudar: Habla primero con el maestro de tu hijo. Si resuelves los posibles problemas de aprendizaje y "no puedo" significa "sí, pero no entiendo", entonces el problema también está relacionado con el método de enseñanza. "Muéstrele cómo dividir grandes tareas en partes más pequeñas", dice Rita Emmett, autora. En lugar de decir: "Limpia tu habitación", ayúdalo a identificar todas las cosas que debe hacer: hacer la cama, sacar la basura, limpiar los cajones y luego pídele que se concentre en solo una de esas cosas. "Dile que ignore el resto", dice Emmett. "Si estás guardando tu ropa, no es un buen momento para guardar tus libros". Lo mismo ocurre con la multitarea: pídele que haga una actividad específica e ignora el resto de sus tareas hasta que haya terminado.

"Lo haré más tarde"

Sí, cuando tu hijo esté aburrido, aceptará fácilmente llevar ropa cómoda e irse a la cama. El hecho es que, cuando los niños no tienen ganas de hacer lo que deben hacer (no importa lo que digas), lo pospondrán fácilmente.

Lo que se puede hacer para ayudar: Ayuda a tu hijo a establecer plazos y hacer las cosas con anticipación. Joseph Ferrari, profesor de psicología en la Universidad De Paul en Chicago, dice: "Somos muy rápidos en elegir castigos por cosas que se hacen tarde, pero si algo se hace antes del tiempo señalado, no lo alentamos de inmediato y no consideramos una recompensa. Si tu hijo debería estar listo para acostarse a las 8, pero lo está a las 7:45, puedes decirle: Tenemos tiempo extra para leer esta noche porque te preparaste para acostarte antes de lo esperado; evidentemente él aprende que es bueno hacerlo a tiempo, pero es aún mejor hacerlo temprano".

"Podría estar haciendo algo mal"

Tus hijos pueden evitar aprender o hacer cosas nuevas, incluso cosas que realmente les gustan porque les preocupa hacerlo mal. Así que incluso si tu hija te ruega que le des lecciones de música, es posible que aún esté postergando la práctica porque cree que no puede tocar tan bien como cree.

Lo que se puede hacer para ayudar: "Hazle saber a tu hijo que cometer errores es parte de hacer las cosas", dice Emmett. “Probar es importante y alcanzable y no significa alcanzar el ideal”. Además, asegúrate de que tú mismo veas los resultados; no te importa más el proceso. Enfatiza que en cualquier cosa que quiera hacer, ponerse a ello es la mitad del camino.

Ayudar a los niños a administrar su tiempo

"Tienes que enseñar a tus hijos a ser organizados y administrar su tiempo, pero no quieres que sean demasiado rígidos", dice Laura Stock, especialista en administración del tiempo en Highland Ranch en Colorado. Estas son estrategias que han funcionado para sus tres hijos, de 6, 8 y 12 años.

Establezca expectativas claras. Imprima un gráfico de las responsabilidades diarias de tu hijo en el transcurso de una semana; desde la práctica del piano hasta terminar la comida en el plato. De esta manera, tu hijo sabrá qué hacer todos los días. Cuando las cosas estén hechas, revisa el diagrama.

Primeramente, anímelos a hacer las cosas más difíciles. Dile que debe vestirse antes del desayuno y que siempre debe terminar tu tarea antes de encender la televisión.

Ponles las cosas fáciles. Si tu hijo tiene problemas para prepararse por la mañana, crea una lista de verificación con imágenes de lo que debe hacer. A veces, la procrastinación puede ser confusa.