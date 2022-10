Unidad Islamica "Más Fuerte que una Bomba Nuclear"

Por supuesto, es cierto que la diferencia de opinión entre los musulmanes causada por diferentes eventos históricos y la diversidad de interpretaciones del mensaje del islam es algo normal. Para los pensadores islámicos, la celebración de debates entre sunitas y shiitas no es un medio para crear división, y, por lo contrario, lo ven como algo necesario para aclarar la verdad. Estos eruditos tampoco definen la unidad entre los musulmanes como la unanimidad de sus opiniones. Por lo tanto, aunque existen diferencias de opinión entre los musulmanes, esta diversidad no es un motivo real de conflicto entre ellos.

En nuestro libro sagrado, el Corán, no se permite a los musulmanes ni siquiera la división con los no musulmanes e invita a los seguidores de otras religiones a unirse con los musulmanes en contra de los opresores del mundo.