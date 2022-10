Un Tema Importante Llamado “Infaq”

El comunismo y el izquierdismo en realidad fue un movimiento intelectual que surgió como una protesta contra estas situaciones injustas. Los comunistas creían que, para curar esta anomalía entre las clases sociales, no se debería permitir que un grupo de la sociedad posea más que otros. Eso significa, en primer lugar, que el salario de todos debería ser igual, para que nadie obtenga supremacía sobre otro. En segundo, nadie debería ser dueño de algo, el propietario de fábricas, talleres o de una extensión de tierra no pertenecer al gobierno, y este debe distribuir todos sus fondos equitativamente entre la gente, de modo que nadie obtenga una suma mayor que otro.

En segundo lugar, la experiencia de los países comunistas muestra que tales leyes amenazan el incentivo y la vida de la sociedad, porque la persona sabe que, aunque intente mejorar su nivel y calidad de vida, la cantidad de riqueza que posee no le permite cambiar Mucho. Cuando el gerente de una fábrica sabe que el monto de las ventas, sea medio, bajo o alto, su capital no cambiará y todas las ganancias son para el gobierno, naturalmente no se esforzará en mejorar la administración ni en incrementar las ventas. No se puede progresar en una sociedad donde existe tal espíritu en todos los sectores.