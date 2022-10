Signos y Tendencias para Crear de Irán un País Semejante a Siria

Hay un dicho sarcástico común entre la gente del mundo que dice: “¡No habrá ningún golpe de Estado en los Estados Unidos, ya que en Washington no hay una embajada estadounidense!” Aparentemente esta declaración puede parecer una broma, pero al observar la historia de las intervenciones estadounidenses en otros países, que incluye: intentos de iniciar una guerra civil, cambios de gobierno, golpes de estado para dirigir la intervención militar, vemos que estas palabras se basan en la realidad.

“Stephen Kinzer” en su obra “Overthrow: America's Century of Regime Change from Hawaii to Iraq” escribió que, durante la Guerra Fría, los Estados Unidos en otros países trató de cambiar el gobierno 72 veces; ahora John Bolton, quien ha desempeñado papeles importantes en la política exterior estadounidense durante años, los confirma oficialmente. Entre los últimos esfuerzos, se puede mencionar el apoyo de los Estados Unidos a “Juan Guaidó” y el reconocimiento de su presidencia en Venezuela en lugar de “Nicolás Maduro” en 2019.