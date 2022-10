Tu vida, Mi vida

Un día, un granjero compró una trampa para ratones para deshacerse de las molestias de los ratones en el cultivo y la puso en la despensa de trigo. Tan pronto como el ratón percibió la trampa para ratones, se dirigió al resto de los animales de la granja, con gran preocupación, para contarles a todos esta noticia. Primero se acercó al pollo y le dijo: ¿Sabes que pusieron una ratonera en el granero?; El pollo respondió: "Lo siento por ti, cuídate mucho de ahora en adelante". Puesto que no tengo nada que ver con las ratoneras, y las ratoneras no tienen nada que ver conmigo.

La vaca respondió con toda tranquilidad: Nunca he visto una vaca caer en una ratonera. Este no es mi problema y no me concierne. Y el ratón, intranquilo y pávido, se fue a su madriguera.