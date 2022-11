Eres lo que piensas

Ingresó a la universidad con mucho esfuerzo, luego de terminar su maestría, se dedicó a la educación. La primera vez que fue a dictar clases, el ruido y el desorden de algunos alumnos convirtieron al salón en un lugar de caos. Estaba confundido y no sabía qué hacer para restablecer el orden, el reloj pasaba lento y soportaba mucha presión mental. Todos sus esfuerzos por manejar la clase fueron infructuosos y no pudo manejarlo hasta el final del tiempo. Después de esta experiencia, se sintió impotente, pensó para sí mismo lo difícil que era no poder controlar a algunos estudiantes de secundaria.

Pasó un tiempo y repetir la experiencia de fracasar en el salón de clases lo hacía sentir impotente y sin valor, sentía que ni siquiera merecía tener una maestría. Con el tiempo, se sintió más frustrado y triste, porque cuanto más intentaba, menos conseguía. La continuación de este proceso le hizo criticarse severamente a sí mismo y perder aún más la esperanza. Hasta el punto de que cada vez antes de asistir a la clase, estaba seguro, como siempre, de que no sería capaz de manejar a los estudiantes: Si no tuviera que hacerlo, dejaría mi trabajo mañana. Ojalá no hubiera elegido la profesión docente. No estoy hecho para esto y no puedo dirigir un salón de clases. Dadas mis deficiencias y discapacidades, nunca podré llegar a ninguna parte. Estos eran los pensamientos que se repetían en su mente.