El Efecto de Cultivar la Lealtad en la Fortaleza de la Familia

La familia, además de un capital económico, posee un capital psicológico tal como pueda ser la lealtad; y esta deviene en un sentimiento de confianza, seguridad y satisfacción conyugal. En cierto modo, la existencia de lealtad es una muestra de la salud del sistema familiar.

La lealtad es una de las condiciones del matrimonio y de la pertenencia a la familia. La lealtad de los miembros de la familia crea intimidad y amor y es también un fuerte escudo contra los problemas, las penalidades y un apoyo estable para afianzar los cimientos familiares y consolidarlos.

Lealtad

Uno de los factores más importantes y que juega un papel crucial en el fortalecimiento y mejora de las relaciones matrimoniales es que los esposos sean leales. La lealtad y el mantenimiento del compromiso son aspectos que todo ser humano debe tener en consideración en todas y cada una de sus relaciones (ya sean relaciones de amistad o de trabajo, etc.) y, lo que es aún más importante, en las relaciones matrimoniales.

Cuando una persona se embarca en el matrimonio y la familia, debe aceptar una serie de obligaciones morales y comprometerse a cumplir ciertas obligaciones, al punto de que ha de evitar ciertos comportamientos —controlar incluso sus ojos, sus oídos y su corazón— para no caer en un desliz. Por tanto, debe prepararse y casarse cuando esté listo para cumplir dichas premisas, porque el mínimo de los deslices y errores se considera una infidelidad que destruye los cimientos de la vida.

Lealtad al cónyuge atrayendo su atención.

1. Apreciar los esfuerzos del cónyuge

El agradecimiento y la gratitud que devienen de lo hecho por su cónyuge para que usted disfrute de una buena vida puede ayudar a que se sienta implicado en la relación. Que el cónyuge aprecie los esfuerzos de su pareja para crear paz y una buena vida tiene, sin duda, resultados positivos y desempeña un papel fundamental en el nivel de lealtad existente entre los esposos.

2. Evitar la ira frecuente y prolongada

Algunas esposas critican constantemente a sus maridos. Repiten un tema en voz alta o susurran en voz baja para que su cónyuge las oiga. Este comportamiento puede molestarlo. De hecho, las quejas constantes y los enfados prolongados de las esposas son algunos de los comportamientos que hacen huir a sus maridos. Por lo tanto, es necesario evitar este tipo de comportamiento.

3. Mostrar aprobación al cónyuge

Uno de los temas principales y más importantes para las mujeres y los hombres es la aprobación de sus cónyuges. Ser aprobado por usted, puede mejorar las relaciones emocionales y sentimientos positivos en torno a la relación. Como resultado, alcanzará el objetivo de hacer que su cónyuge le sea leal.

Lealtad al cónyuge observando los principios de la comunicación.

Para mantener una buena relación con su cónyuge debe conocer y seguir los principios en los que se asienta una comunicación eficaz y exitosa. De esta manera, tendrá una buena vida familiar. Algunos de estos principios son:

1. Diálogo en el momento adecuado

2. Ser un buen oyente

3. No juzgar

4. Evitar la malicia

Lealtad al cónyuge según el tipo de comportamiento en la relación.

1. La honestidad

Nada funciona como la honestidad. Sea honesto con su cónyuge sobre los problemas y sentimientos más nimios que le surjan. La honestidad en la vida matrimonial propicia que las parejas se mantengan unidas. Trate de ser honesto y hacer que el espacio entre ustedes sea tan claro y tan íntimo que su pareja no solo no tema hablar sobre sus problemas, sino que, además, se sienta segura.

2. Respeto a familia

Trate de ser lo más respetuoso/a posible en cualquier situación a la que se enfrente. Con esta actitud, su posición como cónyuge ideal queda impresa en la mente de su pareja. Faltar el respeto a la familia del cónyuge puede sobrellevar consecuencias negativas y dar lugar a insultos entre la pareja.

3. Evitar la curiosidad malsana

Si por alguna razón no confía en su cónyuge, en lugar de rebuscar en sus bolsillos, revisar su teléfono y su ropa, trate de brindarle un ambiente íntimo y cálido para que no haya nada que ocultar entre ustedes. Demasiada curiosidad provoca molestias y tensión. Los hombres no están muy interesados en explicar y detallar sus problemas debido a sus características innatas (sentido de la propiedad y manejo del hogar y la familia). Si trata de abordar aspectos ajenos al hogar con su cónyuge y le hace demasiadas preguntas, este intentará evitarla aún. No obstante, en caso de que evite esta actitud, conseguirá que su esposo se sienta más cercano.

Signos de lealtad entre los esposos

No tener relaciones íntimas, más allá de lo éticamente correcto, con el género opuesto.

No hablar mal del cónyuge y resolver los problemas en privado.

Compartir los secretos y problemas.

Que no existan las mentiras y los secretos en el matrimonio.

Dar prioridad al cónyuge sobre otras personas y problemas.

Expresar compromiso con la relación.

Estabilidad de las emociones.

Esfuerzo por establecer una relación

Sin juegos de rol

Expresar afecto físico

No ser celoso/a

Respeto y atención a su opinión y deseos.

Tenerle siempre en mente

Conexión emocional profunda

Según lo que hemos mencionado más arriba, la fortaleza del sistema familiar es posible a través de la lealtad y el amor de la pareja. La lealtad de los cónyuges se crea a la luz del amor y con elementos como el compromiso, la intimidad, la pasión. La lealtad puede desarrollarse fortaleciendo las condiciones económicas, sociales y culturales de la familia y aumentando la concordia entre los cónyuges. Con una mayor lealtad, crece también la confianza entre los esposos y se fortalece la institución familiar, y una de las estrategias para profundizar y consolidar la lealtad entre los cónyuges es prestar atención a la satisfacción mutua tanto física como afectiva, social e intelectual.