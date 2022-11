La Experiencia Política de los Talibanes

1- La victoria de los talibanes el 15 de agosto de 2021 fue muy fácil, hasta el punto en que uno de sus comandantes militares dijo: "No teníamos los medios para entrar en Kabul y Kabul cayó sin que nosotros ingresáramos y luego entramos en Ark sin encontrar resistencia por parte de sus guardias". Por ello, parece que el actual gobierno no se preocupó de sentar las bases para el reconocimiento interno y externo antes de asumir el cargo. Después de eso, el método de administración del gobierno talibán fue tal que no ha alcanzado legitimidad. Un año después de la instauración de su sistema de gobierno, los esfuerzos encaminados a ganar reconocimiento en las dimensiones regional y extrarregional no han llegado a ninguna parte y, al mismo tiempo, los talibanes no han tratado de arreglar esta situación.