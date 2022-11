Proceso de Industrialización de la Sociedad capitalista (Parte IV)

No existe espacio para la creación intelectual del hombre-masa todo lo dan ya confeccionado, elaborado. Existe un “legar y tomar” no existe espacio para la innovación, para el juego de descubrir. No hay sitio para lo lúdico. Personajes que rompen con los esquemas con su mensaje creativo, de buen hablar, de generar interrogantes son fantasmas hoy en un mundo de dibujos animados dotados de poderes sobrehumanos, mundo Marvel, gritones, voceros de la superficialidad.