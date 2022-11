Efectos y consecuencias del divorcio en los hijos

Cuando un hombre y una mujer se separan, llegan a la conclusión de que ya no serán felices de continuar con ese tipo de vida y así, cuando ponen fin a la convivencia, experimentan un mejor estado de ánimo. Esas personas piensan que serán más felices dando término a su vida común y divorciándose, pues les resulta insoportable e incluso doloroso permanecer juntos. Los niños son especialmente vulnerables cuando las parejas se divorcian, de hecho, los niños que se quedan atrás enfrentan problemas que afectan a su vida y a su salud mental.

Efectos del divorcio de los padres en los hijos

La separación de los padres provoca consecuencias negativas en los hijos, a continuación se han abordado algunos de los efectos más perniciosos del divorcio en los hijos.

Sentirse inseguro y temeroso del futuro.

Una de las necesidades más importantes, y una de las primeras, que siente todo niño desde su mismo nacimiento es la necesidad de seguridad y de permanecer alejado del peligro. Dicha necesidad es fundamental en los primeros tres años de la vida de un niño. Las parejas cuyos hijos tienen menos de tres años y pretenden divorciarse les provocan a estos un daño irreparable, porque hacen que sus hijos se sientan siempre inseguros y temerosos de las personas que les rodean. El divorcio a menudo reduce la sensación de seguridad de los niños y hace que se preocupen por el futuro.

Miedo al abandono

Tras el divorcio, el niño se da cuenta de que uno de los padres ya no está en casa y teme que el otro "desaparezca" y lo deje solo.

Sentirse culpable

Los niños pueden llegar a la conclusión de son culpables del divorcio de sus padres y que sucedió por algo que ellos dijeron o hicieron, y por lo tanto se sienten culpables y avergonzados.

Impotencia

Los niños, que se sienten responsables por el conflicto entre sus padres, piensan que pueden resolver la situación y tratan de ser "mejores niños". Creen que pueden hacer algo para que sus padres vuelvan a vivir juntos y, cuando esto no sucede y sus planes fracasan, evidentemente estos niños se sienten impotentes.

Indecisión

El efecto más destructivo del divorcio en los niños se produce cuando sus padres se humillan frente a ellos. En esos casos, los niños sienten que tienen que ponerse del lado de uno de los padres y esto les resulta muy difícil. Por otro lado, los niños imaginan que, si no apoyan a ninguno de sus padres, ambos se alejarán.

Soledad

Los hijos de padres divorciados pueden sentirse solos y extrañar a sus padres separados. Por lo general, el que que se queda con los niños está tan ocupado con sus propios problemas que no pasa suficiente tiempo con sus hijos. Es posible que el divorcio afecte a la relación de los niños con sus padres y los niños busquen consuelo en otros lugares o sean rechazados.

Enfado

La ira es una emoción común entre los hijos de divorciados y se debe a que no comprenden ni aceptan la situación. Los niños a veces no muestran su ira, pero esta prevalece cuando las razones del divorcio no están claras. En esos casos, los niños se resienten con sus padres porque consideran que el divorcio es "innecesario".

Depresión

La depresión es uno de los efectos directos del divorcio. En realidad, es un efecto secundario que sigue a la tristeza, la soledad y el rechazo. La depresión es una señal de que los niños no han recibido suficiente apoyo para afrontar el tema del divorcio.

Según lo explicado anteriormente, se deduce que existe una profunda relación entre el divorcio y las lesiones psicológicas de los niños. Los efectos del divorcio son, sin duda, de los más destructivos y provocarán malestar y confusión en el niño. No obstante, cada niño manifestará una reacción diferente ante el problema dependiendo de su personalidad y de su situación.