La Copa Mundial Es el Escenario del Odio de las Naciones al Régimen Sionista

Si bien Palestina no tiene un equipo en el torneo, parece que es más animado que cualquier otro país en la Copa del Mundo e incluso tiene más fanáticos que todos los equipos de fútbol famosos del mundo.

En plena Copa del Mundo, se ven muchos aficionados con banderas palestinas, carteles, gorras y brazaletes. Algunos espectadores durante los juegos incluso recurren a realizar la danza Dabke, que es una danza tradicional palestina y local y que normalmente se realiza durante las celebraciones y bodas en Palestina, para mostrar su solidaridad con los palestinos.

El apoyo a Palestina también es evidente en las redes, con los turistas de la Copa Mundial que usan el hashtag #RaisePalestineFlag para compartir fotos y videos.

La libertad de Palestina, lema central del Mundial

Middle East Eye ha informado que muchos de los que sostienen la bandera palestina en la Copa Mundial lo hacen como una forma de protesta contra la presencia de turistas sionistas en este evento internacional, aunque el apoyo a Palestina durante la Copa se ha desarrollado de muchas maneras.

En uno de los videos, los aficionados marroquíes que asistieron al partido contra Croacia ondeaban la bandera palestina.

Asimismo, las voces de los hinchas que recorrieron los puntos importantes y destinos turísticos de Doha después de los partidos y corearon la consigna de la libertad de Palestina en apoyo a Palestina, se pueden escuchar en las zonas turísticas y en las inmediaciones de los hoteles y lugares donde se reúnen los viajeros europeos.

Algunos fanáticos de Qatar también están extendiendo la bandera palestina entre los fanáticos en diferentes momentos del día.

Boicot a Los Medios Sionistas

Así como el apoyo a Palestina es fuerte en la Copa Mundial en Qatar, el odio a los ocupantes sionistas también surge en este evento.

Muchos turistas evitan a los reporteros de los medios sionistas y se niegan a asistir a entrevistas con estos reporteros; varios otros ondean la bandera palestina frente a las cámaras de los periodistas sionistas y los hacen enojar.

El "odio a Israel" durante la Copa del Mundo no fue ignorado ni siquiera por los medios sionistas, y el periódico en hebreo Yedioth Ahronoth, en su edición del 27 de noviembre, examinó el tema del odio hacia los israelíes en las calles de Doha al margen de la Copa y escribió:

“Los israelíes, que normalizaron sus relaciones con cuatro países árabes en los últimos años, pensaron que podían abrirse un lugar entre las naciones islámicas y árabes, pero la Copa Mundial de Qatar demostró que, a pesar de la normalización de las relaciones, algunos regímenes árabes , la gente de estos países no está dispuesta a ser amiga y normalizar las relaciones con los israelíes bajo ninguna circunstancia".

Raz Shechnik, reportero de la televisión del régimen de Israel, también señaló la visión negativa generalizada y el ambiente anti-Israel predominante en la Copa Mundial de Futbol en Qatar y escribió en su cuenta de Twitter: "Siempre pensaba que el problema está con los gobiernos, pero en Qatar me di cuenta que cuánto es el odio de la gente en las calles a nosotros. Después de estar 10 días en Doha, es imposible hablar de lo que está pasando aquí. Estamos atrapados aquí. Nos iremos de aquí con un muy mal presentimiento... Aquí decidimos decirle a la gente que somos de Ecuador".

Este reportero continuó escribiendo: "Después del partido entre Brasil y Serbia, tuvimos la peor experiencia. Queríamos hacernos una foto con los aficionados brasileños, pero los musulmanes seguían viniendo y levantando la bandera palestina junto a nosotros y perturbando la imagen. Como israelí liberal, siempre pensé que nuestro problema era con los árabes y los musulmanes con sus gobiernos. Pero me emborraché aquí y me di cuenta de cuánto nos odian los musulmanes y esto no tiene nada que ver con los gobiernos".

Además, cuando el reportero de la cadena Kan 11 de Israel intenta hablar con el hincha saudí, el ciudadano saudí rechaza enojado esta solicitud y dice que Israel no está involucrado y que el nombre de esa tierra es Palestina. Aquí nadie te dará la bienvenida.

El fracaso de la normalización en Qatar

Según los expertos, una de las tareas y objetivos especiales de los medios sionistas al asistir a la Copa Mundial en Qatar fue medir el nivel de normalización de las relaciones con las naciones árabes, y las reacciones negativas generalizadas en Doha indican que este objetivo se ha cumplido completamente fracaso.

El corresponsal de "Hebreo Canal 12" en Qatar también confirma este tema, apuntando a la firma de cuatro acuerdos de normalización, y dice: "A la mayoría del pueblo árabe no le gusta nuestra presencia aquí".

El reportero del Canal 13 Israel TV también narra escenas aún peores para los sionistas en Qatar y dice que los reporteros de los medios hebreos ni siquiera se atreven a sacar sus micrófonos y preguntar al cuerpo técnico en la rueda de prensa de los equipos. También se han publicado muchas fotos, en cuanto la gente se entera de que el periodista es sionista, las evitan como un rayo y las humillan.

Cabe señalar que la Compañía de Radio y Televisión Sionista ha pedido a todos los periodistas israelíes presentes en Qatar que mantengan su identidad en completo secreto y que no hablen en hebreo y que no utilicen logotipos o símbolos que demuestren que son israelíes.

La empresa ha pedido a los periodistas israelíes que utilicen micrófonos que no tengan ninguna marca y que no identifiquen que son israelíes.

La razón por la que los aficionados al fútbol están disgustados con los sionistas

La actitud de los espectadores de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar hacia los sionistas contiene varios puntos sociológicos y políticos importantes.

El primer punto es ese; en los países árabes, a pesar de la dependencia a Occidente de algunos de sus gobernantes y su armonía con el régimen sionista, los musulmanes son serios opositores a la normalización de las relaciones con Israel y partidarios de la cuestión palestina.

El segundo punto es; el comportamiento de la audiencia árabe hacia los medios y periodistas israelíes indica la brecha entre las naciones y algunos gobiernos árabes sobre el tema de Palestina. Mientras los gobiernos árabes dejan de lado la cuestión palestina y persiguen la normalización de las relaciones con el régimen de ocupación de Jerusalén, para el pueblo árabe la cuestión palestina sigue siendo una cuestión central y de identidad.

Por lo tanto, la Copa Mundial de Qatar nos muestra la altura de la brecha entre las demandas de las naciones y las políticas adoptadas por los gobiernos árabes.

El tercer punto es que el comportamiento de la audiencia árabe hacia los periodistas y los medios sionistas significa el fracaso del proceso de normalización de relaciones con el régimen sionista.

Mientras los gobernantes de algunos países árabes impiden cualquier protesta contra el proceso de normalización de relaciones con el régimen sionista dentro de sus países, la Copa Mundial de Qatar se ha convertido en una oportunidad para que los pueblos de diferentes países árabes expresen su oposición al proceso de normalización de las relaciones con el régimen sionista.

Esto demuestra que prácticamente el proceso de normalización de relaciones con Israel se ha convertido en un proceso fallido que no cuenta con apoyo popular.