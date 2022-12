Mi abuela decía... Parte 3

Mamá, que estaba ocupada arreglando la biblioteca, dijo: "¡Una vez me tejió una bufanda, una chaqueta y una hermosa capa!" Luego miró a la abuela con una sonrisa y le dijo: "Mamá, ¿recuerdas que ella tejía mucho más para mí, que para mi hermano?". La abuela se rió y dijo: “¡Así es, ella amaba mucho a las niñas, solía decir que una niña es una bendición!”

La abuela dijo: ¡Por supuesto, estas no son las palabras de mi madre, son las palabras del Profeta!

La abuela dijo: ¿Saben? En el Corán , dice que algunos de los incrédulos solían decirle al Profeta: ¡tú eres un poeta! Esta acusación no era solamente por el ritmo del Corán y la belleza de las palabras, también se debía al comportamiento del Profeta...

Nuestro Profeta era amable con las mujeres, ¿pueden creer que a aquellos quienes molestaban a sus esposas, les decía: “tu oración no será aceptada, ni siquiera una buena obra que hagas!”

Pregunté: ¿Eso significa que los rezos del esposo de mi tía no son aceptados?

Me puse feliz, como cuando peleo con mi hermano y papá me apoya. Fue como si entendiera que el Profeta nos protegía a todas nosotras, mamá, abuela, tía Fariba y yo. En fin ¡todas las mujeres!

La abuela dijo: Qué bello, esto quiere decir que las mujeres son delicadas y frágiles. Entonces me miró y me dijo: Son parecidas a las flores que regaste. Hay una famosa narración del Profeta que dice: “Una mujer es como una flor de albahaca.”

Le dije a la abuela: ¡Espera un momento! Quiero escribir estas narraciones. No pensé que había tal consideración hacia las mujeres.

Mi madre tenía razón. Hace algún tiempo, escuché de mi tío que los juzgados están llenos de mujeres que se están divorciando por violencia doméstica, golpes, infidelidades, etc. ¡Mi tío es abogado! Él va a la corte todos los días y ve cosas muy lamentables. Honestamente, antes de saber cuán amable era nuestro Profeta con las mujeres, las palabras de mi tío no me resultaron extrañas.