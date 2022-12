LOS NIÑOS CON CORONA

Si se respeta la personalidad del niño, éste se sentirá valioso; Según las enseñanzas del Islam, "el que se considera valioso, no se contaminará con las cosas indecorosas".

Los psicólogos dicen que una parte importante de nuestro aprendizaje tiene lugar en los primeros 7 años de nuestra vida y cuando estamos solos en casa con nuestros padres, y uno de los principios más importantes de la educación que se debe tener en cuenta para respetar la personalidad del niño, es tomar los sentimientos del niño en serio en los primeros siete años de vida.

El Profeta del Islam (la paz de Dios sea con él y su familia) consideró este período como el tiempo del reinado del niño y enfatizó que debes tratar a tus hijos con respeto durante este período. él siempre saludaba a los niños y les demostraba su enorme cariño.

El Profeta (la paz de Dios sea con él y su familia) creía que, en los primeros siete años de la vida de un niño, los padres deberían comportarse como si el niño fuese un rey que lleva una corona en su cabeza y deberían estar a su disposición y darle libertad de actuar; y en los segundos siete años y el período de la preadolescencia quitarle la corona de la cabeza y ponerla en sus cabezas y educarlo como un soldado. y durante los terceros siete años y el período de la adolescencia, designarlo como su ministro y con una respetuosa vigilancia de su actuar, darle una relativa libertad para sentarse en la silla ministerial con el cuidado de sus padres.

Según el famoso psicólogo Arnold Gesell: "Un niño en los primeros siete años es una pequeña versión del joven que se convertirá más tarde". por lo tanto, en el periodo de infancia de tu hijo, con tu comportamiento trazas los lineamentos de la personalidad del joven que será tu hijo.

El mensajero de Dios, el profeta Muhammad (la paz de Dios sea con él y su familia) fue un hábil delineante y con su bello comportamiento, dibujó un retrato asombroso de los grandes hombres del mundo islámico. El Imam Hasan (la paz sea con él) y el Imam Husáin (la paz sea con él) en su primera infancia fueron criados por el profeta (la paz de Dios sea con él y su familia) y en su juventud alcanzaron la posición de gobernar los corazones de millones de creyentes.

Un día, el Profeta (la paz de Dios sea con él y su familia) se encontraba sentado con sus compañeros de entre ellos había personas mayores, cuando el Imam Hasan (la paz sea con él) y el Imam Husáin (la paz sea con él) fueron hacia él y se subieron sobre su cabeza y hombros, el Profeta (la paz de Dios sea con él y su familia) bajaba la cabeza para ellos y en ocasiones los tomaba en sus brazos y los besaba; en ese momento, uno de sus compañeros, que miraba con asombro este comportamiento, le dijo al Profeta (la paz de Dios sea con él y su familia): Oh, mensajero de Dios (la paz de Dios sea con él y su familia), no recuerdo, nunca haber tratado a un niño de esta manera.

El profeta Muhammad (la paz de Dios sea con él y su familia) se disgustó tanto por las palabras de este hombre que el color de su rostro cambio y le dijo: “Si Dios ha quitado la bondad de tu corazón, ¿yo qué haré contigo?" "El que no ama a los niños y no respeta a los ancianos no es uno de nosotros".