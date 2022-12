SegundoPaso ConoSur - No cabe duda que el aliento a la resistencia palestina, por parte de Gabriel Boric, se ha convertido en una espina clavada en el sionismo. El elevar de rango la representación chilena en Palestina es reconocer la importancia del medio millón de palestinos y sus descendientes avecindados en el país. Su acción es valiente y ello va más allá de las consideraciones de algunos respecto a que si esto es positivo, pero esto otro no, eleva la voz acá, pero calla por acá. Nunca estaremos completamente satisfechos y eso es parte de nuestra naturaleza. En mi caso me gusta, en general ver el vaso medio lleno y trabajar porque Chile se convierte en punta de lanza, referencia del resto de países latinoamericanos para marchar en esta senda como también en el reconocimiento de otro pueblo como es el saharaui.