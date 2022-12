Factores que Afectan la Forma de Pensar

Para comprender la importancia del pensamiento y el poder de creer, pongamos como ejemplo el comportamiento de los peces. Para ello, imaginemos un acuario que está dividido en dos por una pared de vidrio. Si pusiéramos un gran pez depredador en un lado del acuario y un pez blanco y pequeño, que suele ser el alimento de los peces depredadores, en el otro lado, veríamos que el pez depredador intenta continuamente atacar al pez blanco y golpea con todas sus fuerzas la pared de cristal; Pero tal vez después de una semana de esfuerzo, el pez probablemente se daría cuenta de que sus esfuerzos no le han dado más que magulladuras y heridas. Entonces se frustraría y dejaría de perseguir y atacar. En este momento, si quitamos la barrera del medio, el pez depredador no volverá a atacar a su presa, porque se dio cuenta de sus limitaciones y debilidades y no se ve capaz de lograr su objetivo.

Por ejemplo, quitarle algo a un niño con el pretexto de que él solo no puede recogerlo, transmite al pequeño el mensaje de "no poder" y hacen que se considere una persona incapaz. El término "Yo espejo", utilizado por primera vez por el sociólogo Charles Cooley, indica que el autoconocimiento es un reflejo del trato recibido de los padres. En consecuencia, el niño se conoce a sí mismo mediante las opiniones de sus padres. Por ejemplo, alguien que ha sido constantemente criticado por sus padres tiende a verse a sí mismo como una persona incompetente. Esta opinión sobre sí misma puede llegar a notarse en todas sus acciones y determinar su actitud hacia el mundo y los demás. Para esta persona, el mundo no es un lugar adecuado para vivir, porque es un lugar donde se ve obligado a hacer tareas que están más allá de su poder. Asimismo, no ve a quienes le rodean de forma positiva, porque, desde su punto de vista, los demás están constantemente ocupados en encontrar fallas en él y criticarlo.