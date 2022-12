Argentina: entre el triunfo mundial y la turbulencia nacional

Algunos autores etiquetan como la manzana de la discordia al poder judicial, que se ha desenfadado de manera importante en los papeles de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y los Tribunales politizando abiertamente su ejercicio, así como interponiéndose o confrontándose abiertamente con los poderes legislativo y ejecutivo.

Las muestras a la vista. La condena de un tribunal contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por un aparente y dudoso “fraude administrativo” durante sus dos períodos presidenciales entre 2007 y 2011, así como 2011 y 2015, del que se desprendería su inhabilitación política de por vida, y su encarcelamiento por seis años; situaciones que no pasarán a mayores gracias a que debe operar la ratificación de la medida luego de una exhaustiva investigación a cargo de la Cámara de Casacción y de la Corte Suprema que podría extenderse por varios años, y también gracias a los fueros políticos de los que gozará como Vicepresidenta hasta diciembre del año 2023.

Otra muestra está en el reciente fallo de la Corte Suprema contra el gobierno de los Fernández en su pugna judicial con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El origen estuvo en la firma de un decreto presidencial durante el año 2020 que buscaba reducir la gran cantidad de recursos que la capital obtenía del Fondo de coparticipación federal, un fondo de recaudación y distribución de impuestos, que favorecían al gobierno de la ciudad autónoma, por encima de los recursos destinados a otras provincias.

Según algunos datos, esta reducción alcanzaba unos 400 millones de dólares, que desde la aplicación del decreto se redistribuyó de manera más equilibrada; hasta que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad, opositor a la Presidencia de los Fernández y principal precandidato presidencial de la derecha frente a las próximas elecciones generales de octubre de 2023, interpuso un recurso de amparo que impugnaba el decreto presidencial y sobre el que la Corte Suprema, también en evidente oposición al gobierno nacional, falló a favor de la ciudad.

Estas situaciones reiteradas han puesto en crisis al sistema político argentino, y han sido denuncias como parte de la aplicación sistemática del lawfare en la región, tal como ha ocurrido en paises como Brasil, Bolivia, Ecuador o Perú, y que ponen en franco desequilibrio la institucionalidad democrática en los países con gobiernos progresistas, tal como el Presidente de Bolivia Luis Arce resaltó en palabras dirigidas al Grupo de Puebla: “Este nuevo lawfare pretende no solo mutilar derechos políticos de una autoridad electa por el pueblo argentino, sino derechos de los pueblos respecto a la elección de sus gobernantes y al derecho de elegir el rumbo de un país. Y por lo tanto mutilan también la democracia", a lo que también agregó: "lo que no consiguen en las urnas, pretenden conseguirlo por golpes de Estado en sus formas tradicionales y no tradicionales de ejecucion (...) el lawfare es una de las formas de neogolpismo y representa una grave amenaza para la democracia de nuestra región".

Sobre el panorama económico

Entre tanto, la crisis económica también ha coadyuvado en esta situación política en Argentina. Además de que el país ha soportado aumentos súbitos en los niveles de inflación, valorados como uno de los más altos en América Latina luego de Venezuela durante este año; un sistemático desequilibrio en el mercado cambiario, y un debilitamiento del mercado laboral, la situación se ha agravado tras la dificil situación institucional vivida dentro del ministerio de economía que experimentó hasta tres cambios de representante en menos de un mes tras enfrentar una feroz corrida cambiaria que algunos personajes de la política adjudicaron a poderosos sectores económicos, que generaron una dramática devaluación de la moneda nacional, que generó gran descontento social, y de la cual la oposición ultra derechista ha sacado provecho.

Por supuesto el efecto pandemia fue uno de los principales causantes de la recesión económica en la región que también afectó profundamente la economía argentina, sin embargo es evidente que frente al contexto electoral del venidero año, la oposición de la mano de los grandes grupos de poder apuntan a la profundización de la situación sin importar los daños colaterales que padece el pueblo argentino, tal y como pasó durante los gobiernos neoliberales previos y posteriores al kirchnerismo.

La respuesta popular y la estrategia integradora

Cuando se trata de radicales disputas políticas intencionadas y ruptura del hilo democrático, el movimiento popular siempre tiene la disposición de reaccionar frente a la injusticia. Casos en América Latina sobran: Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, etc. La militancia progresista argentina no ha dejado pasar la violentas muestras de arrogancia de la derecha con la aplicación de lawfare desde las instancias del propio poder público, o la deliberadas medidas económicas aplicadas desde los tradicionales poderes económicos.

Sindicatos y gremios, Movimientos sociales como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Asociación de Trabajadores del Estado y el Frente Patria Grande, y la propia coalición Frente de Todos, han promovido actividades permanentes de denuncia contra la situación general de corrpución en los diferentes poderes públicos, fundamentalmente en el poder judicial, así como contra la situación social y económica derivada de situación política.

Exigiendo juicios políticos contra los funcionarios corruptos, el movimiento popular argentino no ha parado en el objetivo de exigir al Ministerio Público investigar y condenar las situaciones y protagonistas de los diferentes actos de corrupción judicial que han viciado sistemáticamente el comportamiento equilibrado, cooperativo y democrático que debe ese poder.

Al mismo tiempo el movimiento promueve la lucha contra el lawfare en la región, y para esto promueve la integración lationamericana de los pueblos en la costrucción de una fuerza de resistencia contra el reacomodo neoliberal.

La oxigenación de mecanismos regionales y subregionales como la CELAC, UNASUR, Mercosur se consideran imprescindibles en la búsqueda de soluciones estratégicas en Argentina y todos los países de la región.