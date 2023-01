Mi abuela decía... Parte Cuatro

Me serví el último bocado del sándwich y le di las gracias a papá. Papá dijo: ¡Que buenos sándwiches!

¡El sándwich es la mejor comida del mundo! Esta es la opinión de mi mamá y mía porque no tenemos que lavar platos después de comer. Solo uno o dos vasos que siempre hay tiempo para lavarlos.

Abrí mi cuaderno con una sonrisa. Papá expresó: Recopilé estas narraciones durante mis días de estudiante. Yo mismo no recuerdo muchos…

Mi madre respondió: ¡Si! Una persona que tiene una hija, también esposa y madre, debe enmarcar esas narraciones sobre las mujeres en la pared para que no las olvide.

Me reí y le pregunté: ¿Tú también sabes construir un barco, papá? Él respondió: ¡No, pero hago buenos barcos de papel!

La abuela dijo: Un hombre con una hija será bendecido mientras viva la vida de Noé, incluso si no vive tanto como él.

Entonces me miró y dijo: Antes de que nacieras, pasamos tiempos difíciles, yo era estudiante y tu padre no tenía buenos ingresos. Éramos inquilinos y la vida era dura... cuando supe que estaba embarazada de ti, me asusté al principio, pero tú... ¡fuiste como un milagro! Lleno de bondad y bendiciones. Yo mismo conseguí un trabajo y tu padre obtuvo un ascenso. También nos dieron una casa por la organización de su lugar de trabajo.