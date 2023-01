El Cementerio de Células ¿Sabés donde estan?

Tal vez has pensado en la existencia de los insectos como los escarabajos y las moscas y te has preguntado qué papel desempeñan, y si su no-existencia dejaría un vacío en el mundo o no. No sorprende el hecho de que algunos animales y plantas parecen ser inútiles para nosotros. Sin embargo, resulta extraño que nuestros órganos del cuerpo no tengan un rol o propósito. Por ejemplo, hay una glándula en el ser humano llamada timo que está ubicada en el tórax, detrás del esternón. Aunque la glándula fue identificada y denominada en épocas de la antigua Grecia, no se conocía que tuviera ningún papel significativo, y se la consideraba bastante inútil, hasta que en 1961 Jacques Miller pudo llevar a cabo una serie de experimentos e identificar el papel crítico de esta glándula. Ahora, los estudiantes de medicina son muy conscientes del timo ya que es considerado el cementerio de las células muertas; tiene un papel único en el sistema inmunológico, y sin él, no sobreviviríamos.