Conozcamos más de las Suras del Sagrado Corán

El iluminado y famoso versículo de Ayatul Kursi (El trono) es el verso 255 de esta sura. El Ayatul Kursi, aunque no son más que unas pocas líneas, posee un conocimiento islámico muy valioso y es considerado un documento intelectual. Ahlul Bait , La Familia Profética (P) en sus narraciones han recomendado recitar este versículo en diferentes momentos y situaciones, por la razón de que estas palabras de luz tienen un enorme efecto espiritual en los seres humanos y la repetición de estos versos sagrados hace que sus enseñanzas perduren en la mente y el alma del ser humano ya que constituyen la base o el pilar de las creencias islámicas.

En este brillante capítulo, Dios Todopoderoso primero divide a las personas en tres categorías: creyentes, incrédulos e hipócritas cuando se enfrentan al mensaje de la guía divina, y les pide a todas las personas que se ubiquen entre los creyentes y profesen la escuela iluminada del Islam. Luego se enumeran las razones de lo correcto de creer en Dios y lo incorrecto de no creer. En esta sección, después de dar argumentos y mostrar el camino correcto, Dios amenaza a los incrédulos y a los arrogantes con un doloroso castigo y promete a los creyentes recompensa y felicidad.

Igualmente, aquí, Dios Todopoderoso expone y responde algunas de las falsas excusas y reclamos de los judíos durante la época del Profeta (PB) para oponerse al Islam. Excusas que eran evidentes en los siguientes cuestionamientos: ¿Por qué Dios mismo no nos habla? ¿Por qué los versículos del Corán son ambiguos? Abraham y otros profetas eran judíos…, ¿por qué el Profeta del Islam no es judío? Dado que los judíos son una raza superior, ¿por qué deberían creer en un profeta no judío? ¿Por qué los musulmanes han cambiado su Qibla? O ideas ridículas como por ejemplo, afirmar que solo los judíos van al cielo y que la felicidad en el Más Allá es solo para ellos.