Sucesos Extraños Sobre las Estrellas

¿Alguna vez has pensado que a lo mejor lo que estás viendo ahora, no existe? Parece bastante ridículo, pero el hecho es que a veces vemos cosas que ni siquiera existen. Con esto no nos referimos a las ilusiones, fantasías o películas de ficción, sino a cosas del mundo real. Desde hace mucho tiempo que estas cosas no existen, pero somos capaces de verlas ahora. Antes de que nosotros y nuestros antepasados naciésemos, ya habían dejado de existir. En realidad, algunas de las estrellas brillantes que vemos en la noche han muerto hace siglos. La distancia entre nosotros y esas estrellas es tal que su luz tarda siglos en llegar a la Tierra, y es recién hoy que vemos su luz que irradiaba en un pasado distante. En 1987, los astrónomos observaron la explosión de una estrella que había estallado hacía 170.000 años.