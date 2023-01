¡Dormir para preservar la religión!

Con la expansión creciente del Islam en la región de Hiyaz (ahora Arabia Saudita), los politeístas trataron de impedir el progreso del Islam de alguna manera. La tortura física, la burla, la calumnia, la incitación al Sello de los Profetas y el boicot a los musulmanes fueron solo algunos ejemplos de las acciones de los politeístas para confrontar la religión. Después de la muerte de Abu Talib, el tío del Profeta (B.P), y de Jadiya, su esposa - quienes eran sus principales partidarios - la presión de los politeístas sobre el Mensajero de Dios (B.P) y los musulmanes aumentó. Finalmente, los opositores decidieron asesinarlo trece años después de su misión. Pero para evitar que después del asesinato se cobre venganza, se decidió que una persona de cada tribu participaría. En este caso, Bani Hashim ya no tendría la capacidad de pelear con todas las tribus y se conformarían con cobrar la recompensa.

Ali respondió: "¿Acaso ustedes me lo encargaron que me preguntan dónde está?" Enojados, se sintieron defraudados con su complot y se dieron cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de asesinar al Mensajero divino.