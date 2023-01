La Terrible Pesadilla de Una Violación

Por muy cansadas o tristes que estén las personas, cuando cae la noche se acuestan y descansan y al menos se alejan de sus preocupaciones por unas horas. Pero tengo miedo de la noche. Es difícil para ustedes imaginar que todos los días, tan pronto como se pone el sol, mi corazón comienza a latir rápido, y cuanto más oscuro se pone, más ansioso me siento. La noche, que es fuente de paz para todos, es fuente de tormento para mí.

Nunca olvidaré esa noche negra. Ese amargo incidente es mi pesadilla todas las noches. Intento no recordar esos momentos, pero los escribo para vaciarme. Escribo para que las futuras generaciones sepan...

Desde hace muchos años, soy alfarero y he estado produciendo cerámica y utensilios. Mis obras son famosas en todo Jordania. Mi agricultura y ganadería estaban en orden, mi negocio establecido y yo bien hasta que decidí ir a "Sodoma" para un viaje de negocios. Sodoma era una ciudad en Jordania, por supuesto que lo era, pero ahora no hay noticias de esa ciudad y su ruido.

Había escuchado que la gente de Sodoma no era muy buena gente, pero no creía que fueran tan malos. Desde el principio, cuando entré en la ciudad, sentí el peso de las miradas de la gente. Me miraron raro, sus miradas me asustaron, pero no entendí su significado.

Deambulé por la ciudad para encontrar a mi amigo alfarero. Se suponía que debía aprender una técnica especial de cerámica de él. Seguí preguntando por él. Un grupo de personas sospechosas que me miraban fijamente me dieron la bienvenida y me dijeron que me estaba esperando en su casa. Dijeron que me acompañarían y guiarían a su casa. Yo también los acompañé.

Cuando llegamos a la casa de mi amigo, ellos también entraron conmigo. Pero no encontré a mi amigo en casa. De repente, vi que la forma en que hablaban esas personas comenzó a cambiar. Algunos de ellos se me acercaron y me tomaron de la mano, pero no los dejé continuar. Fue allí que comprendí cuál era su feo deseo. Estaba avergonzado y asustado. Mi respiración se detuvo. Mi corazón latía tan fuerte. No importa lo que intenté disuadirlos, no pude. Eran varios y yo era uno. Me quedé atrapado entre ellos. Tiré las cosas dentro de la habitación hacia ellos; Pero no había escapatoria. Maldición para esos momentos oscuros, ya no puedo seguir. Recordarlo me atormenta.

Oh de ese día amargo, oh de esa hora oscura. Después de esa hora, escapé de allí con dificultad. Cuando llegué al primer refugio seguro, lloré y lloré y lloré...

Regresé a mi ciudad sin ver a mi amigo, ¿podría ver a mi amigo? No hablé de ese incidente con nadie. Por miedo a mi reputación, no respiré y reprimí mi ira. Tuve una depresión terrible. Ya no tenía la confianza para estar en sociedad. Después de ese incidente, ya no pude trabajar. Mi vida casi se desmorona.

Pasaron los días y luché contra la depresión y la ansiedad, hasta que un día mi amigo alfarero vino a visitarme a nuestra ciudad. Me preguntó cómo estaba. Tampoco hablé de ese incidente y amargo viaje.

Abrió la boca y contó la historia de Sodoma. Dijo que escapó de Sodoma. ¿Pregunté por qué? Dijo que la historia se remonta a mucho tiempo atrás. Un día, un hombre desconocido llegó a Sodoma y se estableció allí. Después de algún tiempo, se hizo amigo cercano de los jóvenes y hombres lujuriosos de la ciudad. Se arreglaría para los jóvenes y les ofrecería a los hombres que se enrollaran con él. Aunque se mostraron reacios, aceptaron.

Entré en pánico. Me di cuenta de que lo que me pasó tenía sus raíces en este caso.

Dijo que este comportamiento se extendió lentamente entre nuestros hombres. Los hombres se sintieron atraídos por los niños y los hombres hermosos, y aumentaron las relaciones entre personas del mismo sexo.

Sus palabras y el comportamiento de la gente de Sodoma me disgustaron. Estaba sonrojado y me faltaba el aire. Cuando el recuerdo de esa noche negra vino a mi mente, me sentí completamente enfermo. Tenía dolor de cabeza y mucha tensión.

Después de un pequeño descanso, le pregunté de nuevo sobre la ciudad. Él dijo: La verdad es que este comportamiento se generalizó tanto entre la gente que casi la mayoría de los hombres de la ciudad comenzaron a tener relaciones con otros hombres. Mientras tanto, las mujeres que veían que los hombres no les hacían caso comenzaron a tener relaciones entre ellas.

Asombrado, pregunté por qué nadie se oponía a esta terrible situación. Dijo que este comportamiento se había vuelto tan agradable para la gente que amenazaban con matar a cualquier oponente; Así que nosotros también nos quedamos callados y no nos atrevimos a discrepar. Para ser honesto, los corruptos de nuestra ciudad tampoco estaban del todo satisfechos. Después de un tiempo, comenzaron a tener relaciones forzadas y a violar a otros. También ofrecían relaciones a extraños y viajeros, y si no aceptaban, establecían relaciones con ellos a la fuerza.

Cuando dijo estas cosas, la ira y el odio aparecieron en mi rostro. Mi amigo preguntó, ¿por qué estás tan enojado? Dije que me sentía triste por las víctimas de esas violaciones. Sacudió la cabeza con pesar y confirmó. No sabía que su querido amigo era una de esas víctimas.

Mi amigo continuó: Después de algún tiempo, uno de los hombres honestos de la ciudad se opuso a este proceso negro. Él dijo: "Yo soy el Profeta de Dios. Dios me ha dado la misión de hacerles conscientes de la fealdad de este acto y transmitirles el mensaje de Dios. Continuar esta obra es enemistad contra Dios. Dios ha prohibido este feo comportamiento porque vuestra sociedad se enfrentará a un callejón sin salida". Lot nos informó que el joven que vino a Sodoma en el pasado y nos enseñó las relaciones homosexuales era en realidad Iblis, el gran demonio, ¡que se disfrazó de un hermoso joven! Dijo que Dios creó al hombre y a la mujer para consolarse unos a otros, para establecer una relación, formar una familia y llenar los vacíos emocionales de cada uno. Incluso ofreció a algunas personas casarse con sus hijas.

Realizó reuniones y dio discursos a la gente y explicó los resultados devastadores de estos comportamientos inhumanos y atroces. Pero nadie le prestó atención.

Un día, unos jóvenes viajeros habían llegado a nuestra ciudad. Hermosos muchachos que nadie había visto antes. Preguntaron por Lot (La paz de Dios sea con él) a sus hijas. Las hijas de Lot estaban muy preocupadas al ver su belleza, que nadie los viera y los atacara hasta que llegaran a casa, así que pasaron callejón tras callejón, para no llamar mucho la atención.

Cuando llegaron a la casa de Lot (P), la esposa de Lot los vio y les dijo a los malhechores de Sodoma que Lot tenía invitados muy hermosos. La esposa de Lot lo odiaba y le gustaban los homosexuales. Por eso solía informarles.

Me resultó muy extraño cómo una persona puede traicionar a su esposo, y sobre todo era un Profeta de Dios. Mi amigo continuó:

Los malhechores de Sodoma se reunieron alrededor de la casa de Lot y comenzaron a hacer ruido. Querían que Lot les entregara a sus invitados. Lot (P) estaba muy ansioso y molesto.

¿Adivina quiénes eran esos hermosos jóvenes?

+ ¿No sé? ¿Eran parientes?

- No. Eran los ángeles y mensajeros de Dios que habían venido para informar a Lot (P), que debido a que la gente de Sodoma ha llegado al punto máximo de corrupción, violencia y crimen, Dios tiene la intención de castigarlos. Ese ángel le dijo a Lot (P) que él y su familia y otras personas decentes que no estaban involucradas en estos crímenes y corrupción debían abandonar la ciudad lo antes posible.