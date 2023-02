Nirvana, Quizás la Felicidad que Todos Buscamos

En este cortometraje, el tipo de poesía emocional no es más que una combinación de cadenas de acciones y reacciones de la mente que no tiene una centralidad y una esencia fijas, y la imaginación vuela libremente a plena luz. Una película en blanco y negro con una temática sencilla pero agradable y sugerente, acompañada de una música minimalista y triste.

Comenzando con la hermosa mujer en la recepción hasta el sonido de los platos siendo lavados, quiere quedarse en ese restaurante para siempre, un extraño sentimiento llena todo su ser para permanecer ahí. A la vez, el conductor del autobús les dice a los pasajeros que es hora de abordar. El joven se repite a sí mismo: aquí me quedo, aquí me quedo. Pero, lejos de la expectativa de la audiencia, se levanta y sube al bus con los demás viajeros, se sienta y observa la nevada desde la ventana del bus. Mira al frente, ve a las personas hablando, leyendo o tratando de descansar. Piensa para sí mismo que no han notado la magia allí. Luego agacha la cabeza, cierra los ojos y finge dormir, y no puede hacer otra cosa que escuchar el retumbo del motor y el ruido de las llantas del bus sobre la nieve.