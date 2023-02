El Orden en la Creación de la Naturaleza

“La mente humana no es capaz de comprender el Universo. Somos como un niño pequeño entrando en una enorme biblioteca. Las paredes están cubiertas hasta los techos con libros en muchas lenguas diferentes. El niño sabe que alguien debe haber escrito esos libros. No sabe quién ni cómo. No entiende los idiomas en que están escritos. Pero el niño advierte un plan definido en la disposición de los libros, un misterioso orden que no comprende, sino que sólo vagamente sospecha”.