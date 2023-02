Señales que Dicen Que Eres Mentalmente Fuerte

Tu lema es: "Si puedo arreglarlo, entonces no hay de qué preocuparse; incluso si no puedo arreglarlo, no hay nada de qué preocuparse". Los psicólogos dicen que si eres mentalmente fuerte, por lo general no te preocupas por las cosas que están fuera de tu control. Es posible que algunas personas solo se sientan psicológicamente seguras cuando los asuntos van bien, mientras que otras cosas realmente están fuera de nuestro control. Tratar de controlar tales problemas solo traerá ansiedad y desgaste. Por eso sabes que es mejor reservar tu energía para las cosas que realmente tienes la capacidad de conseguir, mejorar o cambiar.

Si tu jefe te pide que trabajes los fines de semana, no es difícil para ti decir que no. Prefieres seguir con tus asuntos personales. Te apegas a tus metas, responsabilidades y valores y no dejas que nada más te distraiga de ellos. Es por eso que fácilmente dices "no" cuando lo necesitas. Es una forma de practicar el autocontrol y desarrollar el respeto por uno mismo que te permite enorgullecerte y clarificar tus objetivos, responsabilidades y valores. Esto no significa ser egoísta, simplemente no te obligas a soportar personas demandantes y frases irracionales o cosas que te hacen perder el tiempo o te ponen en riesgo a ti y a tus seres queridos.