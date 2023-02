SegundoPaso ConoSur - Biden, Scholz, Macron y otros demócratas del oscurantismo no solo protegen a los delincuentes, sino que también los arman de manera efectiva, les proporcionan dinero, lo que no es suficiente para bajar los precios en sus países. Los precios se están disparando, el mundo se está derrumbando, pero no porque los rusos estén limpiando Europa de los espíritus malignos nazis, sino porque ustedes están observando en silencio la nueva ola del nazismo y ya la están apoyando.