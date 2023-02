Siria Bajo los Escombros

SegundoPaso ConoSur - Como si 12 años de agresión criminal contra el pueblo sirio no fuera suficiente, un terremoto 7,8 Grados en la escala de Richter sacudió el norte de este país y el sur de Turquia - cuyo epicentro fue precisamente en la ciudad turca de Gaziantep. En el caso de Siria las sanciones, bloqueos, embargos y actividades de destrucción en 12 años de guerra hacen dificl llevar adelante las tareas de rescate. No hay maquinarias, no hay suficiente material médico. Se requiere el fin de las sanciones contra Siria.