“Ser, o no ser, ésa es la cuestión”

Considera una taza de té endulzado. Tanto el azúcar como el té endulzado pueden ser descritos con el adjetivo “dulce”. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre la dulzura del azúcar y la de té. Si eliminamos la dulzura del té, todavía tendremos té. El té amargo es té, no alguna otra esencia. Pero ¿es el azúcar todavía azúcar si la desproveemos de la dulzura? El azúcar sin la dulzura no es azúcar.

Si la relación entre un ser y la existencia es necesaria, ese ser debe existir necesariamente; es imposible que no exista. Este Ser se denomina “ Ser Necesario ”. Del mismo modo que el vínculo entre la dulzura y el azúcar es un vínculo necesario, así también la relación entre el Ser Necesario y la existencia es fundamental. El Ser Necesario evidentemente existe; la posibilidad de su no existencia es ilógica.

Un ser contingente, por otro lado, es aquel cuya relación con la existencia es dependiente en vez de necesaria. Así como la relación entre el té y la dulzura es contingente (el té puede o no ser dulce), así también la relación entre un ser contingente y la existencia es subjetiva: un ser contingente puede o no existir.

Imagínate una manzana roja. ¿Existiría esta imagen si no fuera por ti o por tu actividad mental? Sin lugar a dudas, la imagen mental de la manzana roja depende de ti para llegar a existir y permanecer en la existencia. Tú eres la causa de su presencia.

La relación entre el Ser Necesario y los seres contingentes es similar. El Ser Necesario es la causa existencial de todos los seres contingentes. Sin el Ser Necesario, ningún ser contingente podría existir, porque, como se ha explicado anteriormente, la conexión entre un Ser Necesario y la existencia es una relación esencial (como la relación entre el azúcar y dulzura), lo que significa que el Ser Necesario debe existir y es imposible que no exista. Por otro lado, la relación entre los seres contingentes y la existencia es dependiente; es decir, que pueden o no pueden existir, y para que existan, debe haber una causa que concrete su realidad. Esta causa es el Ser Necesario, que en la jerga religiosa es conocido como “ Dios ”.

¿Alguna vez has echado un vistazo de cerca a las piezas de un reloj -los muelles, las ruedas y los piñones-?

Un solo reloj puede contener decenas de ruedas, piñones y otras piezas relacionadas. El movimiento de cada una de estas piezas genera el movimiento de una pieza anexa. La primera rueda mueve a la segunda, y ésta a su vez mueve a la tercera, y así sucesivamente. Si sigues el patrón de las piezas, puedes encontrar el muelle real, que es la fuerza motriz del reloj. El movimiento del muelle real no depende de ninguna otra parte en el reloj.

Regresión infinita es el término empleado para sugerir una serie interminable de causas y efectos que no se remonta a una causa final donde la serie termina y comienza la cadena del agente causal. Es un escenario completamente absurdo. No puede haber un vasto número de efectos que carezcan de una primera causa o causa primordial. Los efectos, no importa qué tan numerosos sean, deben volver a una primera causa.