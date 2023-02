Rusia Bajo Ciberataque

SegundoPaso ConoSur en el portal - www.segundopaso.es - mi comentario sobre los Cascos Blancos. Esta organización no tiene su origen en Siria. Surgen en territorio turco, específicamente en la ciudad de Estambul, en marzo del año 2013, bajo la guía de un ex Militar británico con amplia experiencia en las guerras de agresión contra Serbia en Kosovo, Irak, El Líbano y la propia Palestina en apoyo a las fuerzas sionistas. Un militar - fallecido en extrañas circunstancias - que pasó por puestos de mando en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, la Unión Europea e incluso la ONU: James Le Mesurier es su nombre, ex Oficial, que en esa fecha de marzo del año 2013 dedicaba sus esfuerzos como consultor de una empresa de seguridad privada de los Emiratos Árabes Unidos. Los miembros de esta organización Cascos Blancos, pasaron también por Campos de Entrenamiento de Jordania mostrando que la misión de supuesto rescate era simplemente una tapadera frente a labores de más alto vuelo sindicándolos como aliados del terrorismo takfirí.