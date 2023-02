El Islam y el feminismo

Islamaldia - En sociedades que no tienen una guía divina y no son religiosas, a lo largo de la historia, la mujer no ha tenido un lugar especial en la sociedad, y se puede decir que, en estas sociedades no monoteístas, la mujer ha tenido una condición lamentable, y ha sido introducida como el “segundo sexo”, o incluso la esencia misma de la mujer, se la ha considerado inhumana.