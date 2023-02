¿Si Yemen fuera cristiana, blanca y europea: otro gallo cantaría?

No interesa la República de Yemen para el mundo occidental e incluso para sus pares árabes donde las monarquías feudales y dictaduras han visibilizado sus relaciones con el régimen nacionalsionista israelí y han decidió ocultar su participación en los crímenes cometidos contra el pueblo yemení, de la mano de una coalición liderada por la casa al Saud. Yemen es una guerra interesadamente olvidada pues su responsables son los mismos que rasgan vestiduras si acaso uno de los enemigos de ese occidente hegemónico se nefrneta a algún hecho caracterizado de ataque a la "democracia, a la estabilidad internacional"

Yemen es un país agredido por una coalición de monarquías y gobiernos dictatoriales encabezados por Arabia Saudí - precisamente árabes – y bajo el patrocinio y aval de Estados Unidos y los suyos, que es hablar de Francia, Gran Bretaña y en general el apoyo de la organización del Tratado del Atlántico norte – OTAN – Ello, con el objetivo de restaurar en el poder al fugitivo expresidente yemení Abdu Rabu Mansur Hadi y aplastar el movimiento popular yemení Ansarolá. Un Yemen asolado por las acciones delictivas y violadoras del derecho internacional y de los derechos humanos de millones de yemeníes.

Un país atacado militarmente desde el año 2015 y sometido a un férreo bloqueo terrestre , aéreo y naval, que ha sido el principal causante de las más de 300 mil muertes, de ellos al menos 50 mil directamente por causa de ataques, bombardeos, uso de armas y el restante por efecto de enfermedades que no pueden ser atendidas por falta de fármacos, destrucción de hospitales, epidemias por efecto de condiciones sanitarias, medioambientales y de agua absolutamente nulas y que sitúan a Yemen aún más en el fondo de los países árabes más pobre.

598 000 viviendas, 182 instalaciones universitarias y 1679 mezquitas, así como 379 instalaciones turísticas y 415 hospitales destruidos. 407 fábricas, 385 camiones cisterna de combustible, 12 030 establecimientos comerciales y 454 granjas avícolas y ganaderas. Pacientes afectados de cáncer, pacientes renales, personas con afecciones al corazón, por miles que no pueden ser atendidos y cuyo norte es simplemente morir. Efectivamente, la organización ENTISAF para la defensa de los derechos de la mujer y el niño informó hace un par de semanas, con motivo del Día mundial contra el Cáncer, que más de 3 mil niños yemeníes han desarrollado esta enfermedad, como resultado de la agresión saudí y el estricto bloqueo impuesto y que impide una atención adecuada. La noticia entregada por ENTISAF es que “Miles de niños yemeníes pueden morir de cáncer debido a guerra y asedio saudíes y otros miles sufren de leucemia por armas no convencionales occidentales…la incidencia de leucemia está aumentando entre los niños yemeníes, que en el caso de la capital Saná se ha disparado de 300 a 700 casos. Esto debido a uso de armas no convencionales, suministradas a los agresores, precisamente por Washington y Gran Bretaña” (1)

La UNICEF a fines del año 2022 entregó cifras estremecedoras respecto a la guerra llevada a cabo contra Yemen. Alrededor de 2.2 millones de niños yemeníes están gravemente desnutridos. Una quinta parte de ellos menores de cinco años y la mayoría corre un riesgo extremo de contraer cólera, sarampión y otras enfermedades prevenibles mediante procesos de vacunación. 22 millones de personas, de ellas 10 millones sin posibilidad alguna de atención sanitaria – de un total de 28 millones de habitantes -. UNICEF también advirtió que Yemen se enfrenta a una gravísima crisis educativa que tendrá consecuencias a mediano y largo plazo para el futuro y desarrollo de este país. Son dos millones de niños sin escolarizar y que se proyectan, que sean 6 a lo largo del año 2023 ya que al menos una de cada 4 escuela está destruida. Y otras tantas dañadas e imposibles de ocupar normalmente.

A fines de enero pasado, 172 redes y organizaciones internacionales de derechos humanos exigieron el fin de la catástrofe humanitaria en Yemen y el levantamiento del bloqueo. Medios de comunicación, ninguno de ellos vinculados a los medios hegemónicos, publicado en varios idiomas expresaron su preocupación por lo que consideran “la continua exacerbación del sufrimiento humano a la luz de la escalada saudita contra millones de ciudadanos yemenitas hambrientos… la conciencia humana no debe ignorar el sufrimiento del pueblo yemenita como consecuencia de la guerra, el flagelo del bloqueo, el hambre, las enfermedades y la muerte “ (2) Sufrimiento que se acrecienta con un invierno que genera más muertes, heridos y escasas posibilidades de suministrar calefacción a una población que ha soportado una de las guerras de agresión más sangrienta y olvidad de nuestro tiempo.

Medios estadounidenses como es el caso de la revista The National Interest, en el mismo momento que la administración de Biden volvió a solicitar apoyos multimillonarios para Ucrania en materia financiera y militar – exigiendo a sus socios de la OTAN que siguieran la misma conducta - cuestionó la actitud de Washington y su intervención militar directa en la guerra de Arabia Saudita contra Yemen. Para este medio como para políticos disidentes como es el caso del demócrata Bernie Sanders, el gobierno estadounidense lo que hace es impedir cualquier solución a la guerra de agresión contra Yemen. Esto, tras el retiro de una resolución que fue patrocinada por Sanders en diciembre del 2022 que exigía poner fin al apoyo estadounidense a Riad en su campaña de agresiones contra su vecino yemení. La amenaza de veto de Biden hizo retirar tal idea, trunca aún antes de entrar a votación.

El Racismo y la Islamofobia en Plenitud

El pueblo de Yemen sufre por ser una sociedad árabe, pobre, musulmana y no tener la piel clara como otro pueblo, donde se codicia su rqiueza - la actual y bajo superficie y ubicación geoestratégica - puerta de entrada al mar Rojo, frente al cuerno africano, con el estrecho Bab al Mandib - que también enfrenta una guerra pero con resultados muy disímiles a la hora de contrastar como es el caso de Ucrania y el apoyo multimillonario en armas, alimentos, fármacos, apoyo político, diplomático, mediático, recibiendo millones de refugiados allí donde se impide la entrada de yemeníes, sirios, afganos, eritreos, magrebíes, entre otros. La hipocresía en toda su dimensión. Ucrania vive hoy una guerra propiciada por su propia dirigencia política militar, por ser el testaferro de Estados Unidos y la OTAN en la política de máxima presión contra Rusia. Ucrania ha propiciado una crisis en Europa de proporciones, que no comenzó el 24 de febrero del año 2022 sino que , al menos tuvo un catalizador con el golpe de Estado dado en Kiev en febrero del año 2014 contra el ex presidente Viktor Yanukovich y con ello el inicio de los ataques contra la población ruso parlante del este , allí en el Donbás. Una guerra actual de gran magnitud, donde el tema de refugiados, energía, posibilidad de incrementar el área de influencia de la guerra se come los titulares y preocupaciones de occidente mientras Yemen se hunde en el marasmo del olvido.

Señalé en un artículo sobre Ucrania, escrito en octubre del año 2022, para el medio www.segundopaso.es (3) “Las directrices de la Unión Europea dan cuenta de la enorme diferencia de trato cuando se trata de refugiados ucranianos y aquellos que provienen del Sahel africano, del Magreb, Siria, Eritrea o Afganistán, por ejemplo, que no tienen esas enormes ventajas que da ser: blanco, rubio y herramienta de la OTAN para su lucha contra Rusia. Las líneas de trato, que se deben otorgar civiles ucranianos, que emanan de la Unión Europea signan “Si estabas viviendo permanentemente en Ucrania y abandonaste el país para escapar de la guerra a partir del 24 de febrero de 2022, puedes optar a la protección temporal en cualquier país de la Unión. La protección temporal tendrá una duración mínima de un año, y podrá prorrogarse en función de la situación en Ucrania. Los derechos, en virtud de la Directiva de protección temporal, incluyen el permiso de residencia, acceso al mercado laboral y vivienda, asistencia médica y acceso a la educación de los niños”

Yemen ha sido olvidado por gran parte del mundo, en su lucha de resistencia contra la agresión saudí. Uno de los países que destaca en ese apoyo es la República Islámica de Irán, centro también de ataques por su condición de país islámico y fuera de la corriente de incondicionales y faltos de soberanía, como nos hemos acostumbrado a ver con europeos y aliados tales como Arabia saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Jordania, Kuwait, Sudán, Egipto, Marruecos, sintomáticamente, aliados en la coalición agresora liderada por Arabia saudí. Una acción contraria del derecho internacional, violatoria d ela carta de las Naciones Unidas pues viola la integridad territorial de un país soberano, miembro de la ONU.

Resulta evidente que occidente es cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Yemen. Claro, ninguno de ellos es europeo, no tiene la simpatía de los medios de desinformación occidentales, no son ucranianos, la nacionalidad de moda hoy en día en materia de reportajes, preocupaciones internacionales, apoyos multimillonarios. Yemen y su población cuentan con su propio valor y el apoyo del eje de la resistencia para hacer frente a sus enemigos. Por los refugiados yemeníes no hay simpatía, no hay fronteras abiertas, no existe una causa a favor de los niños del Yemen en las capitales europeas, no son parte de esa preocupación por la democracia, los derechos humanos. Son árabes, pobres, musulmanes y además objetivo de guerra del socio predilecto de la industria militar occidental como es Arabia saudí.

Hasta donde se quiere llevar a Yemen, ¿cuál podría ser la línea roja? Con Yemen, la monarquía saudí, Bahréin, Emiratos árabes Unidos, fuerzas de Sudán, Egipto, mercenarios, miles de bombas, l destrucción señalada anteriormente, se han ensañado, existe el objetivo de destruir a Yemen, dejarlo en sus cimientos, ocasionar el mayor daño posible lo que hace pensar que el objetivo es la total destrucción de este país, aumentar el número de heridos y muertos, más allá de los decenas de miles señalados en el último informe de la oenegé pro derechos humanos Humanity Eye Center for Rights and Development, que critica el silencio occidental frente a este exterminio de la población yemení. Silencio y trato diferenciado.

Pero si hay algo en que los análisis no suelen reparar es en la tremenda valentía, resistencia, poder de resiliencia de la población de Yemen que ha sido capaz de asestar duros golpes a su agresor saudí. Ir con su respuesta contundente a instalaciones militares y petroleras de esta monarquía criminal aliada del sionismo, de Estados Unidos y la OTAN – que es hablar de la misma sociedad del crimen – Por tanto, las líneas rojas contra Yemen ya han sido traspasadas y la resistencia yemení ante ello ha dado y seguir dando respuestas contundentes – esperemos que aquellos países que apoyan la resistencia yemení no sólo apoyen con alimentos, atención médica, sino también le proporciones armas modernas que permitan contrarrestar los ataques y direccionar la respuesta militar al corazón de la riqueza saudí, a sus ciudades y bases militares. Llevar la respuesta también a Bahréin y EAU, obligarlos a sentarse a negociar y acabar esta guerra de agresión.

Pablo Jofré Leal

