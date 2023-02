Los “Monos Pescadores”

Nuestra comida esa noche fue un pequeño pez que mi padre y mi hermano habían pescado en el mar después de horas de arduo trabajo. Habían pasado meses desde que se veía comida colorida en nuestra mesa. Me di cuenta de que mi padre fingía comer con un trozo de pan seco en la mano. No quería que su familia, mi hermano, mi madre, que tiene un niño en su vientre, y yo nos quedemos con hambre. Iba al mar todos los días, tal vez esta vez pueda pescar suficientes peces para que al menos no nos muramos de hambre, pero...