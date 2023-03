Buzkashi Boys

Pero uno no debe esperar “paz y amor” del sistema capitalista. Este sistema necesita la guerra para aumentar exponencialmente su capital. En el sistema capitalista, la guerra no es un evento raro, sino una regla".

La guerra en Afganistán ha afectado tanto la psiqué de la gente que no tienen esperanza para el futuro y los sueños de los niños afganos se han hecho añicos; ha provocado una ruptura en su comportamiento habitual y la aparición de otras reacciones emocionales, irritabilidad y evasión del pensamiento.

Afganistán es un tsunami de niños sin esperanza, la mitad de los niños afganos no tienen acceso a la educación y se ven privados de ir a la escuela y estudiar, mientras que la educación es el primer y más importante tema en la vida de un niño. Las guerras continuas y generalizadas en la mayor parte de Afganistán, los suicidios, explosiones y asesinatos en masa provocan un aumento en el número de huérfanos, discapacitados y niños desamparados día a día. Por otro lado, no existen los medios de subsistencia necesarios para estos niños indefensos, por lo que una gran parte de ellos están sin hogar, en las calles y son explotados en diferentes lugares y no se sabe qué destino les espera… siendo los principales capitales de esta tierra.