Mensaje del Líder de la Revolución Islámica Seyyed Ali Jamenei por el Año Nuevo Persa

Se han realizado también, eso sí, labores positivas; y en este mismo campo de la economía y las actividades constructivas que repercuten en la economía, como mencionaré ahora, esas actividades deben continuarse para que su efecto alcance la vida y el sustento de la gente y se vincule a ellos. Se ha apoyado la producción. Conforme a la información de que dispongo, a lo largo del año 1401 se ha apoyado la producción del país. Se han puesto en marcha varios miles de factorías cerradas o a medio cerrar. Las empresas basadas en el conocimiento han aumentado; cierto es, no en la medida que yo pedí el año pasado que lo hicieran, pero ha habido un aumento considerable de esas empresas. Y el valor de su producción ha aumentado también. En cuanto al empleo, ha experimentado también cierto movimiento: el desempleo se ha reducido en un cierto porcentaje, aunque sea poco, y el empleo ha aumentado algo, lo que es muy de valorar. La exposición organizada por los productores estatales y no estatales, así como aquella reunión para la cual vinieron a la husainiya los principales productores del país y hablaron algunos de ellos, fueron realmente satisfactorias. Mi juicio en relación con la producción de los productores del país es positivo: se ha realizado una buena labor. Algunos indicadores económicos han crecido: en seguros, los indicadores son buenos. En construcción, en los sectores del agua, el gas, caminos, medio ambiente… en esos terrenos se han llevado a cabo labores positivas. Por supuesto, como he señalado y ahora lo recalco, esas labores deben vincularse a la vida de la gente; deben repercutir en una facilitación de la vida de la gente. ¿Cuándo se hará eso? ¿Cuándo sucederá eso? Cuando tenga continuidad; cuando tenga detrás una planificación precisa, que este año de 1402, Dios mediante, esas actividades deben continuar hasta de manera constructiva hasta que conduzcan a una prosperidad en la vida de la gente y se enriquezca la mesa de la gente, especialmente la de las clases débiles. Ahora bien, debe tenerse en cuenta también lo siguiente: los problemas y dificultades económicos no es algo exclusivamente nuestro. Hoy en día, muchos países del mundo —acaso pueda decirse todos ellos— atraviesan dificultades económicas particulares, incluso los países ricos. Los países con economías fuertes y avanzadas se ven realmente acuciados por problemas y dificultades numerosos. Algunos de ellos están en una situación peor que la nuestra en este aspecto. Las economías fuertes están sufriendo quiebras bancarias, de las que ustedes habrán tenido noticia últimamente. Por otra parte, algunas se han hecho públicas, mientras que otras no; pero ya se difundirá la noticia. Están las quiebras bancarias y en algunos países existen fenomenales deudas billonarias que son en definitiva un problema. Allá también hay esto, como lo hay también por estos lugares. También ellos se están esforzando por resolverlo, como nosotros debemos esforzarnos, debemos trabajar; los encargados deben esforzarse. Me gustaría decir que todos los esfuerzos de los responsables del gobierno, así como los de los actores económicos y los de los actores políticos y culturales deben ser por hacer del año 1402 un año grato para el pueblo iraní; hagámoslo, porque todos tenemos el deber, Dios mediante, de que sea un año grato para la gente. Que disminuyan las amarguras, aumenten las dichas y, Dios mediante, sumemos más logros.