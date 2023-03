Noruz: Año Nuevo, Nuevos Objetivos y Esfuerzos

El pasado martes 21 de marzo, en la celebración de Noruz – el año nuevo persa – el líder de la revolución islámica de Irán, Seyed Ali Jamenei se reunió con representantes de diversos sectores de la nación persa iraní en el santuario del Imam Reza en la ciudad de Mashhasd.

Este encuentro sirvió, para expresar una serie de ideas y afirmaciones respecto a la situación internacional y los ataques persistentes de Estados Unidos y sus aliados contra Irán. Con relación al conflicto que se vive en Ucrania, donde Rusia está llevando a cabo una operación militar que ha denominado de “desnazificación y desmilitarización” el líder iraní señaló que Washington impide con su intervención y sus apoyos directos e indirectos a través de la organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN – que la guerra termine en ese país europeo oriental, administrado por una coalición de gobierno, que reúne a ultranacionalistas y movimientos adscritos a la ideología nazi presidido por el ex comediante Volodimir Zelensky.

La razón de esto radica, en los intereses que sustenta Washington en mantener esta situación y beligerancia: beneficiarse política y económicamente de un conflicto, que implica la venta de cientos de miles de millones de dólares en armas, no sólo a Ucrania, sino que a los 30 miembros de la OTAN y a un mundo atemorizado y chantajeado por el gobierno estadounidense. Sumemos los réditos obtenidos por la venta del gas y petróleo, cuyo mercado europeo le fue arrebatado a Rusia y que significa para las sociedades europeas, desembolsar cuatro veces el valor que pagaban a la energía proveniente del este. Negocio redondo para Washington, vende armas a destajo y además consigue colocar su gas y petróleo en el mercado europeo a precios altísimos. Por supuesto, que en ese panorama, el complejo energético y militar-industrial de Estados Unidos intensificara las presiones para que el conflicto escale, que no termine ya que no representa peligro alguno para Washington pues la muerte y destrucción está a 8 mil kilómetros de su frontera.

Seyed Ali Jamenei reafirma esta afirmación al sostener que “La guerra de Ucrania la causó, en realidad Estados Unidos, para ampliar la OTAN, y el mayor beneficiario de la guerra es ahora justamente Estados Unidos. El pueblo ucraniano sufre problemas de los que se benefician las fábricas de armas estadounidenses. Por eso, Estados Unidos impide que la guerra de Ucrania termine y además se ha afirmado, falazmente que Irán está participando en la guerra de Ucrania. Tal cosa no es así en absoluto. No tenemos participación alguna”

Con relación a Irán y su sociedad, el ayatolá Jameneí señaló que “nuestro pueblo se ha mantenido firme frente a una larga sucesión de conspiraciones del enemigo, frente a golpes de Estado, embargos y ofensivas mediática ¿Qué otra revolución conocen que haya resistido durante años los embates de los más poderosos países del mundo?... Además, el pueblo de Irán ha sabido mantenerse firme frente a una ofensiva mediática sin precedentes del enemigo, lanzada para crear fobia a Irán y a la Revolución. Ahí se ha visto lo fuertes que son los cimientos de la nación iraní”. Las palabras de Ayatolá Jamenei hicieron referencia también al apoyo que el gobierno norteamericano presidido por Joe Biden, junto a socios europeos, principalmente de Francia, Gran Bretaña y Alemania, lo que hay que sumar la régimen nacionalsionista israelí, han dado apoyo en armas, en dinero, inteligencia y acciones operativas en los recientes disturbios desatados con la excusa de la muerte de la joven Mahsa Amini .

Movilizaciones enmarcadas en los procesos de desestabilización conocido como guerra híbrida, que combina acciones perturbadoras, uso de medios de manipulación y desinformación, ataques a centros relevantes del país a través de la utilización de células terroristas y operaciones políticas y diplomáticas destinadas a aislar el país. Ello significa trastornos en la población, que se ve bombardeada por fake news, por una mediática internacional que repite a coro los eslóganes golpistas emanados de los laboratorios de desestabilización de Washington y los suyos. Mediante el uso de todo de recursos se trató de incendiar el país, obra de un porcentaje muy minoritario del país pero dotado de cajas de resonancia mundial. Seyed Ali Jamenei consigna que a pesar de los esfuerzos por debilitar a Irán “lo ocurrido ha sido todo lo contrario. La gente está al pie del cañón. Nuestro querido pueblo lo ha mostrado durante muchos años. A todos los que apoyaron los últimos disturbios, la gente les dio un escarmiento. Y en el futuro, con ayuda del poder de Dios, el pueblo de Irán dará un escarmiento también a sus enemigos”

En el plano de dinamizar sus relaciones, para avanzar en la conformación de un mundo multipolar el ayatolá Jamenei señaló que “Estados Unidos y Europa presionaron para aislar a Irán, pero lo que sucedió fracasó. Sí, de hecho, nuestros lazos con los países occidentales se han debilitado, pero con Asia se han vuelto cien por ciento más fuertes. Gracias al esfuerzo del pueblo de Irán, hemos podido convertirnos en miembros de importantes acuerdos regionales y nuestras relaciones con los gobiernos de la región se han fortalecido”. Una realidad que implica avances notables en alianzas con la federación rusa y la República Popular China en los planos político, militares, energéticos, económicos, que visualizan un frente poderoso frente a los afanes hegemónicos de occidente, que incluye ampliar el abanico de acuerdos con países africanos y latinoamericanos.

Irán, si bien busca nuevas alternativas de relaciones tras la política de sanciones, bloqueos, embargos y guerra híbrida llevada a cabo contra la revolución islámica, no cierra las puertas a reestablecer relaciones con países europeos siempre y cuando no se siga plegando ciegamente con la política estadounidense, que ha convertido a Europa en su patio trasero. Pero mientras ello no suceda Irán no deja de buscar alternativas que permitan combatir la guerra híbrida que se lleva a cabo contra la nación persa. Y, uno de esos caminos es avanzar en la desdolarización de la economía internacional, salir de la dictadura de la moneda estadounidense emigrando, igualmente, de la llamada Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SWIFT por sus siglas en inglés - “Varios países, que cortaron su conexión con el Swift, que es un mecanismo occidental, comerciaron con divisas locales y su situación mejoró. Eso tenemos que hacerlo nosotros también” destacó el líder iraní.

Las palabras de Seyed Ali Jamenei, en el santuario del Imam Reza, reflejan la decisión de irán de resistir como lo ha hecho en estos 44 años de revolución con ímpetu, estableciendo a partir de este Noruz que el camino de este año es “ control de la inflación y crecimiento de la producción” que implica fortalecer la industria nacional, desdolarizar la economía, ampliar los vínculos internacionales, incrementar la producción energética y afianzar la defensa de la nación frente a los intentos de desestabilización por parte de occidente y el sionismo. Hay mucho que avanzar y nada mejor que dar ese impulso a través de la celebración de un nuevo año representado por este Noruz que invita, a través de la llegad d ela primavera a renovar sueños, esperanzas y esfuerzos.

Pablo Jofré Leal

Artículo para SegundoPaso ConoSur

Permitida su reproducción citando la fuente.