El liberalismo, una visión extrema de la libertad

El liberalismo es una de las escuelas de pensamiento que tiene el objetivo de la libertad humana y en el sentido de libertarismo. El pensamiento liberal se basa en el individualismo y en la exaltación de la razón sin considerar la revelación. Esta escuela ve su pensamiento en la aplicación de la innovación y la modernidad y el escape de las tradiciones culturales, cree que la única forma de progresar está en la modernidad y dejar de lado la religión, o al menos reformarla de acuerdo con los objetivos y puntos de vista de la libertad extrema, sin limitaciones. El liberalismo ha enarbolado la bandera de la separación de la religión de la política para la mayor independencia del individuo. Martín Lutero, fue uno de los exponentes del pensamiento del liberalismo, quien afirmó que: "La Biblia solo arregla nuestros asuntos del Más allá y no interfiere en los asuntos mundanos, sociales y políticos". El liberalismo es un movimiento filosófico que mantiene la consigna de la libertad individual y la del ser humano en los campos religioso y económico, propició el surgimiento de reformas en la doctrina de la religión y el paulatino abandono de la misma, y finalmente sustentó la burocracia y el sistema capitalista en la sociedad.

Otra persona influyente en la fundación de la escuela del liberalismo fue Thomas Hobbes, uno de los filósofos políticos ingleses. Creía que la religión no puede tener ningún plan de gobierno, también este filósofo escribió la base de muchas teorías del “Contrato Social” o contrato político. Esta teoría es un modelo que tiene sus raíces en la era de la Ilustración y busca encontrar la respuesta al origen de la sociedad y la legitimidad del control del gobierno sobre los individuos.

El liberalismo se basa en conceptos como el humanismo, el individualismo, el racionalismo, el cientificismo, el empirismo, el anti tradicionalismo, el modernismo, el progresismo, el pluralismo epistemológico y la confianza en el ser humano, todos estos elementos y conceptos se basan en la libertad humana y la discreción del individuo es enfatizado. En todas estas concepciones, hay libre albedrío y libertad ilimitada del hombre, lo que lleva a dudar sobre asuntos más allá de la religión. Porque cuando se trata de individualismo y empirismo, esto es conocido como uno de los principales principios y fundamentos del liberalismo, prácticamente dejamos el imperio de la religión y todo lo que impide la libertad incondicional. Lo mismo sucede en otros conceptos similares, como el empirismo, que confronta a los humanos sólo con cuestiones sensoriales y no tiene crédito en las cuestiones trascendentales, acepta todo lo que se puede investigar a través de la ciencia y los sentidos. Además, el liberalismo trata de separar el pensamiento de los asuntos tradicionales y se actualiza tanto como puede, para decirlo mejor, el liberalismo evita la tradición y no se adhiere a ninguna de las tradiciones y valores culturales de la sociedad, por lo tanto, el liberalismo se manifiesta durante el crecimiento y la evolución, en conflicto con las enseñanzas religiosas.

El liberalismo no se considera limitado por ninguna ley en consonancia con el individualismo. Este el pensamiento, que ha surgido a lo largo de la historia ha reformado la religión y la expresado su ineficacia desde el punto de vista de los sacerdotes y filósofos cristianos, por lo tanto, ha tomado un ángulo muy lejano a la religión.

No conoce límites por sí mismo, si alguien es religioso, desde judíos y cristianos hasta musulmanes, en sus libros religiosos, no se conceptualiza la libertad absoluta, pero ellos siempre consideran al ser humano como libre dentro de un marco. En la escuela liberal, al abandonar la religión por varios años, no valoraron las enseñanzas religiosas y quedaron fuera de su círculo en materia moral.