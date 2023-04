Ascensión de Jesús al cielo

Después de unos momentos, Pilato, que todavía se reía, continuó: "Y qué… de ese nazareno que dijiste; nuestros oídos y ojos están en todas partes y nos traen las noticias de ustedes y con más precisión. Por supuesto, he visto y escuchado sus palabras desde lejos. No entiendo algunas de sus palabras, como sumisión y monoteísmo; pero las que entiendo son cosas buenas: ayudar a los pobres, ser amable, no oprimir, no mentir, asistir a los débiles. Tampoco vi maldad en su rostro, al contrario, vi una extraña y santa pureza. De todos modos, no tengo nada que ver con su religión, lo que trae o invita. Según nuestro acuerdo, no tengo nada que ver con sus creencias. La seguridad y comodidad de Jerusalén es importante para el Emperador romano y para mí. Y contrariamente a su informe, no se observó caos en la ciudad. La gente, incluso los seguidores de Jesús de Nazaret, están ocupados trabajando y viviendo con más energía que antes, y esto no es malo.