¡Datos asombrosos sobre el Ramadán!

Si esta invitación fuera de Elon Musk o de uno de los personajes más grandes del mundo, definitivamente no la dejarías pasar tan indiferente.

Como se menciona en la tarjeta de invitación, las bendiciones puestas en la mesa de recepción, ningún ojo lo ha visto, ningún oído ha escuchado y ningún ser humano ha pensado. Puede que no lo imagines, pero para utilizar estas bendiciones, ¡tienes que soportar el hambre y la sed!

El hambre tiene un sabor muy especial... Si alguien prueba el hambre, odiará la saciedad y la gula. No en vano, el anfitrión odia el estómago repleto. Él cree que cuando la boca del cuerpo se cierra, la “boca del alma” se abre y puede saborear el alimento espiritual con un sabor único y eterno.

La mayoría de las personas no saben cómo expresar su pedido al Ser Superior. Hay muchas súplicas especiales para este gran mes que puedes dedicar para orar. ¡No dejes escapar la oportunidad! Estos 30 días pasan como una nube rápida en el cielo de nuestra vida y cuando nos damos cuenta de que no queda más tiempo para comunicarnos con Dios y aprovechar sus bendiciones, será tarde. Entonces, tanto como puedas, pídele a Dios lo mejor para ti y para los demás con las mejores plegarias y no lo olvides, el mejor momento para suplicar es al crepúsculo, es decir, antes del amanecer, y también en el momento del Iftar, es decir, después de la puesta del sol.