Islamaldia - Cuando el médico declaró que no había remedio para el Imam Ali (P) llamó al Imam Hasan (P), su hijo y comenzó a revelar su testamento. En una parte le dijo: "Te insto a que seas piadoso y temas a Dios, que no busques el mundo, aunque el mundo vaya detrás de ti, no te aflijas por lo que lujos mundanales y siempre di la verdad, esfuérzate por la recompensa (del Más Allá), sé enemigo del opresor y ayuda al oprimido".