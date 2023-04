Película Farha: Cine Comprometido

En general, el mundo de la cinematografía suele estar, sobre todo en occidente, dedicado en un inmenso porcentaje a generar producciones cinematográficas para consumo masivo, con énfasis en la diversión, los guiones livianos, donde los dramas amorosos y la comedia suelen imponerse en materia de taquilla, al igual que uso de franquicias como es el caso de los llamados Héroes Marvel, que mueven cientos de millones de dólares y películas que tiene hasta cinco producciones.

La escritora y psicóloga española Valeria Sabate afirma que “al ir al cine deseamos ser sorprendidos, como una vía de escape, ansiamos que nos hagan reír o llorar; que nos cautive esa historia representada por actores y actrices - que suelen ser nuestros favoritos – y que durante un par de horas la realidad – nuestra realidad queda desplazada” (1) El análisis crítico permite afirmar, que la cultura de masas, en materia cinematográfica en particular y audiovisual en general, promueve una visión acrítica, una aceptación sin más de un mundo de imágenes que no alimentan la crítica política, social, cultural, no promueven el pensamiento opinante, fustigador en esencia.

A la hora del llamado cine comprometido, político y/o social juegan otros factores relacionados con las grandes empresas cinematográficas, el circuito comercial que las acompaña, los festivales de cine donde las presiones, las ideologías dominantes y el poder del dinero juegan a favor de favorecer cierta cultura , cierta ideología y desmerecer, acallar o simplemente invisibilizar las denuncias, lo atropellos a los derechos humanos, las políticas de ocupación y colonización de los pueblos, como es el caso del pueblo palestino a manos del sionismo, que ocupa todo su poder político y económico para acallar cualquier voz o imagen que muestre sus crímenes.

Así sucedió con la película jordana Farha donde políticos y organizaciones sionistas del régimen cívico militar israelí, junto al lobby sionista en Estados Unidos, presionaron para que Farha, que nos muestra la ocupación y colonización de Palestina en el marco de Al Nakba - la catástrofe - no sea parte de la parrilla de la empresa multimedia Netflix y no participara de festivales de cine, por más pequeños que ellos sean. Como parte de su habitual fantasía, el nacionalsionismo calificó a la película como antisemita. Desesperados, por tratar de evitar que se sigan denunciando sus crímenes, que en la película se muestra con todo el horror en la matanza de una familia palestina, incluyendo un bebé – a manos de bandas extremistas sionistas, embarcados de exterminar a hombres, mujeres y niños. Tal como lo siguen haciendo hoy en día, el sionismo presiona en todas partes para evitar, que salga a la luz día a día su política de exterminio. Incluso n diciembre del 2022 un pequeño teatro palestino en Jaffa – el teatro Al Saraya – quedó sin subvención del gobierno sionista por exhibir la película.

El crítico Ricardo gallegos nos complementa al señalar respecto a la película “El año es 1948 e Israel está por comenzar su expansión, desplazando a miles de palestinos de su territorio, destruyendo aldeas y asesinando a inocentes. Bajo este contexto, la directora Darin J. Sallam sitúa “Farha”, un sobresaliente largometraje debut que, inspirado en la historia verdadera de una joven de 14 años llamada Radiyyeh, nos convierte en testigos de una diminuta porción de un enorme y sanguinario suceso conocido como Al-Nakba…Considerando la alianza entre Estados Unidos e Israel, y sus intentos por reescribir la historia haciendo ver a este último país en una luz siempre positiva, es importante aprender continuamente sobre los sucesos reales y escuchar a sus víctimas. “Farha” hace su tarea en apoyar a esta causa, pues nos muestra la inhumanidad de un Estado a través de ojos de inocencia. Es una película altamente relevante para comprender hechos recientes y no dejarse llevar por falsa propaganda. Necesitamos relatos de este tipo para aprender e intentar evoluciona” (2)

La película, fue la candidata de Jordania a los Óscar y se estrenó en Netflix el 1 de diciembre del año 2022, generando la indignación de los extremistas, terroristas y fanáticos nacionalsionistas israelíes, sobre todo “afectados” hipócritamente, por una escena de más de 15 minutos de la película, en la que una niña de 14 años presencia – escondida en un cuarto de la casa que fue asaltada por las tropas de asalto SS – soldados sionistas – y como estos ejecutan a toda su familia, incluido un bebé de un año. Tal vez les recuerda lo que tanto han presentado al mundo cuando hablan de los crímenes del nacionalsocialismo y que hoy, bien sabemos, las otrora víctimas se han convertido en victimarios, en este caso del pueblo palestino.

