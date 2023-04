Como Aprender a Decir NO a la Islamofobia en la Educación

Para poder determinar exactamente desde donde proviene la islamofobia o cual es la raíz de esta, claramente identificaríamos que viene desde un nivel político, puesto que occidente, los aliados de la segunda guerra mundial y ganadores del orden mundial son los que etiquetan quien es bueno o quien es malo, antiguamente en la época de la guerra fría estaban bien identificados quienes eran los enemigos comunes, que en aquella era estaban en primera línea los comunistas, socialistas, etc. Pero pasado los 70 u 80 con la desmoralización de la URSS, el desastre de Chernóbil, la victoria de occidente fue aplastante. Ahora quedaba ver un quién sería el nuevo villano a quien se debía combatir, y no hubo mejor elemento que el Islam , utilizando a este grupo mal llamado islámico como es el grupo terrorista Estado Islámico, no les importo ver el tipo de cultura, que verdaderamente profesaba la religión, o sus fundamentos, la misión fue hacer llegar la democracia occidental cueste como cueste a todos los rincones de oriente medio y dejando marcado que todo musulmán en el mundo era un terrorista que iba en contra de la libertad.