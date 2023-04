Nuestra América, una factibilidad estratégica en el discurso del líder de Irán

SegundoPaso ConoSur - El juicio a Eichmann un incuestionable criminal de guerra. Proceso del cual se cumplen 62 años - y el evidente resultado, que no sería otro que la horca fue simplemente una cortina de humo, parafernalia legal, alianza entre Estados Unidos, Alemania, Israel y el Fiscal general Gideon Hausner para presentar una patraña, un show mediático, para alcanzar un acuerdo nuclear que tiene su expresión en el desierto del Neguev con la planta nuclear de Dimona. Si usted amigo, amiga le atrae las series históricas no deje de pensar en palimpsestos, en este caso la serie The Devil's Confession: The Lost Eichmann Tapes La confesión del diablo: las cintas perdidas de Eichmann” a través de la demostración, que producir una serie para lavar la imagen de una entidad, trae réditos. Muy al contrario de aquellos crímenes cometidos por el nacionalsionismo que llevan 75 años sin juicios.