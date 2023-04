Paraguay: El imperialismo busca mantener “la paz” para sostener su hegemonía

Jessica Pernía por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América: Algunos analistas han destacado la importancia de sopesar el complejo escenario político y social de Paraguay frente a la proximidad de las elecciones generales. Un escenario en el que se destacan aspectos como la concentración de la propiedad y explotación de la tierra en manos de grandes terratenientes en contraposición a la pauperización del sector campesino –en una nación predominantemente agro productora–; al tiempo que se solidifica una trama de corrupción entre estos terratenientes con las fuerzas de seguridad, la institucionalidad pública, el narcotráfico y hasta fuerzas terroristas. Otros destacan el endeudamiento del Estado, los altos índices de desocupación y pobreza, sin dejar de mencionar la polarización política y el interés norteamericano en posesionarse en la región. Empecemos por develar ¿Cuál es la verdadera situación política y geopolítica de la Paraguay pre electoral?

Thania Saucedo por la Juventud del Partido Popular Tekojoja: La situación política es muy parecida a un escenario que ya hemos atravesado en Paraguay: un Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana, que es el partido oficialista, muy debilitado, que no está en sus mejores momento debido a varios factores. Por un lado, porque es un partido que no ha respondido a las necesidades de la gente, no ha implementado ninguna política pública eficiente, o paliativa al menos, en medio de la situación de crisis económica, crisis social, crisis sanitaria; y por otro lado, porque es un partido relacionado con la corrupción, vinculado con los principales referentes del narcotráfico como el expresidente Horacio Cartes, por ejemplo, vinculado directamente a estas organizaciones criminales.

En ese mismo escenario político aparece el gobierno de los Estados Unidos con sus propios intereses, como todo imperio, para direccionar y para tratar de direccionar los intereses de la cuestión política nacional. Condicionar el juego de acuerdo a sus intereses. Está claro que geopolíticamente Paraguay es muy estratégico siendo el único país en la región que sigue manteniendo relaciones diplomáticas y relaciones económicas con Taiwán. Es el único país de la región que reconoce a Taiwán como gobierno, como un Estado y cierra por ende sus relaciones diplomáticas, políticas y económicas con la China popular. Entonces en ese sentido es un país estratégico para los intereses económicos y la disputa guerrerista del imperio norteamericano, y de otros imperios aliados. En ese punto es el que estamos frente al escenario electoral en desarrollo.

JP: Se estima que más de cuatro millones de paraguayos y paraguayas son los convocados a participar en estas elecciones generales en Paraguay pautadas para este domingo 30 de abril. Se estima también elegir en esta contienda al presidente y vicepresidente del país, a los gobernadores, a los senadores, a los diputados y diputadas, y miembros de las juntas gubernamentales. Los principales contendores a la presidencia parecen ser los candidatos Efraín Alegre, de la denominada Concertación para un Nuevo Paraguay, así como Santiago Peña, de la Asociación Nacional Republicana, o como ha sido tradicionalmente llamado, el Partido Colorado. Este último sostenidamente en el poder desde hace 76 años, por la excepción del corto y violentado gobierno de Fernando Lugo durante 2008. Podrías decirnos ¿Cuáles son las expectativas del pueblo paraguayo, los movimientos sociales y las organizaciones de base, para estas elecciones generales?

TS: Es complejo porque en los últimos años también los movimientos sociales y las organizaciones de base se han ido debilitando. No significa que no estén o que no estemos. Estamos de hecho, las organizaciones y movimientos sociales, las organizaciones de base estamos presentes, pero en un contexto de polarización, digamos, derivado de la aparente confrontación entre las candidaturas más fuertes al ejecutivo, que hoy están liderando las encuestas; por un lado, el Partido Colorado con el oficialista Santiago Peña y, por otro lado, la Concertación Nacional que está encabezada por el candidato del Partido Liberal, que son Efraín Alegre y su candidata a la vicepresidencia, Soledad Núñez, que para nosotros, los sectores del campo popular y el Partido Popular de Coyellac, representa más de lo mismo. Representa más que nada los intereses de los grupos económicos, sin existencia de un planteamiento contra hegemónico o contrario a lo que son las políticas económicas neoliberales actuales.

Entonces, en ese sentido, los movimientos sociales no tenemos grandes expectativas por lo cual nuestro papel ha estado al margen, pues sea cual sea el resultado post elecciones con las fuerzas en disputa, finalmente nuestra verdadera y más importante tarea, va a ser reagruparnos y hacer la resistencia a las políticas neoliberales porvenir.

JP: En un reciente artículo del escritor paraguayo José Benegas para la Agencia Latinoamericana de Información, se hace referencia al control que el gobierno de los Estados Unidos tiene sobre el territorio de Paraguay a través de sus políticas antidrogas y antiterroristas, permitiéndole tener “un pie muy grande en la región”, precisamente por su posición geográfica al centro de América del Sur. Incluso la polémica generada a partir de las sanciones del departamento de Estado al vicepresidente Hugo Velázquez y al expresidente Horacio Cartes por corrupción, pareció desvanecerse cuando los candidatos presidenciales más fuertes se reunieron con el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, en lo que el analista Sergio Rodríguez Gelfenstein calificó como muestra de que “Ambos son candidatos del sistema”, como tú también has señalado anteriormente. En este sentido ¿Cuál es la influencia o interés norteamericano en la política interior de Paraguay en el marco de las elecciones por venir?

TS: Bueno, como venía mencionando, ambas candidaturas principales que están liderando las encuestas hoy día no están en contraposición con los intereses norteamericanos en Paraguay, al contrario, parecen estar de su lado. Sin embargo, existen varios factores que es importante revisar. Verán, este caso del candidato del oficialista Partido Colorado, Santiago Peña, muy vinculado al ex presidente Horacio Cartes calificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como "significativamente corrupto", también está siendo presionado por el gobierno de Estados Unidos en cuanto al bloqueo de sus negocios y transacciones con varias empresas multinacionales, demostrando cierta intencionalidad del gobierno norteamericano de apalear el entramado de poder económico y político relacionado a Horacio Cartes.

Esto lo entendemos como una cuestión, más que nada, de que este gobierno actual --el gobierno del Partido Colorado—que gobierna desde hace más de 70 años el Paraguay, ya no le está sirviendo tanto al imperio como anteriormente les servían los dictadores de América Latina, es decir, que estas sanciones y presiones norteamericanas no son ejecutadas por un acto de bondad con nuestro pueblo, o por una cuestión de preocupación para que verdaderamente se esclarezcan o castiguen a estos criminales. O sea, son cambios que están haciendo para poder mantener la estabilidad dentro del país. La estabilidad en su patio trasero.

Entonces parece que gobierno colorado ya es insostenible por estas razones de control geopolítico y hegemónico, así como también por razones de su incapacidad de mantener políticas públicas en favor de la población y la economía del país. Es insostenible la situación de pobreza y desigualdad, la falta de acceso a la salud, al empleo, a las políticas de bienestar; entonces hay una necesidad de hacer un cambio de actores en el escenario político, y aquí es importante resaltar, no es el escenario, solo sus actores.

Está claro también, que en la región hay una nueva oleada de gobiernos progresistas y para el imperialismo es más que necesario mantener las zonas donde tiene control, buscando estabilizar el patio trasero, y en esto es demasiado estratégica la ubicación y el territorio paraguayo.

El interés norteamericano en la política interior de nuestro país es mantener la paz, es una lectura muy personal que hago, mantener la paz en este territorio para poder seguir sosteniendo su hegemonía y su control en la región.