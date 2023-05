Nacionalsionismo: 75 años de crímenes contra Palestina

El presidente iraní urge a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas, eficaces y disuasorias para detener los crímenes de la entidad israelí contra palestinos. Y en ese llamado, en forma indudable la umma, la comunidad del islam debe tener un papel trascendental. Los musulmanes, que representan el 25% de la población mundial, 1.600 millones de seres humanos tienen algo fundamental que decir y hacer con un hermano que sufre una agresión que pretende exterminarlos. La unidad del mundo del islam, no importa cuál sea su rama tiene el deber de apoyar al pueblo palestino, de defender a una sociedad ocupada, colonizada, confinada en los campos de concentración de Gaza y Cisjordania.

El mundo del islam debe proporcionar apoyo político, financiero, militar a palestina, debe ser capaz de enfrentar al nacionalsionismo pues ese régimen israelí y sus avales como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania no son amigos de la comunidad del islam. El único interés de esos regímenes occidentales y su cervatillo israelí es tratar de dominar y así usurpar sus riquezas. Apoyar a Palestina a lograr su autodeterminación es también reafirmar la soberanía de la comunidad del islam. Al sometimiento de los poderes donde el sionismo tiene injerencia: financiero, mediático. No es sólo el régimen nacionalsionista israelí, son los sionistas del mundo como Joe Biden que se define como tal y donde 12 miembros de su gabinete son sionistas, vinculados a la comunidad judía más extremista de Estados unidos. Un Joe Biden quien sostuvo el año 2016 “soy sionista y para ello no es necesario ser judío” como no lo es la ex primera ministra británica Liz Truss quien igualmente se autodenominaba sionista. Bolsonaro en Brasil, el uribismo en Colombia. Angela Merkel en Alemania quien incluso recibió el premio Theodor Herzl uno de los ideólogos del sionismo. Donald Trump y su familia ligados al sionismo.

Todo ello genera reacciones de amplia complicidad con el régimen infanticida sionista. Son simpatías naturales, alianzas estrechas porque cada uno de ellos ha sido participe de ataques a países del islam: Libia, Afganistán, Irak, Siria, Yemen, El Líbano, los procesos de desestabilización de Irán. Coinciden en su apreciación y conducta con gran parte del planeta y en especial con Palestina: avalar el racismo, la segregación, el asesinato de hombres, mujeres y niños. Todos ellos cómplices de una entidad que busca exterminar al pueblo palestino, asesinar a diestra y siniestra. Bombardear a la población civil como ha sido su constante. Y en ese plano, por ejemplo, a la hora de de ver el comportamiento de gobiernos como el alemán, que prohibe manifestaciones de apoyo a palestina no nos debe sorpender. hablamos de esa Alemania con crisis de conciencia crónica, la que apoyó con Konrad Adenauer el programa nuclear sionista, que ha entregado más de 120 mil millones de dólares que se supone eran las victimas de los crímenes del régimen nazi y sin embargo, sólo solo ha servido para afianzar al régimen nacionalsionista. No hay sorpresas sino que l deber de denuciar a gobiernos que desgarran vestiduras por la democracia y los derechos humanos y tienen las manos manchdas de sangre.