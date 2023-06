A 95 Años del Nacimiento de Ernesto Che Guevara

Este 14 de junio marca una fecha necesaria de traer a colación en el plano del recuerdo, del dar cuenta del nacimiento de uno de los personajes más importantes del siglo XX: Ernesto Guevara de la Serna. Conocido mundialmente como el Che Guevara, el revolucionario, el guerrillero heroico. Nacido el 14 de junio de 1928 en la ciudad argentina de Rosario, Argentina, hijo de Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. Un hombre que a pesar de las proibables comodidades que podía ofrecer una familia de buen pasar económico, recibió el influjo de sus padres por la conciencia social, aventura, la rebeldía y la visión de la necesidad de cambiar el mundo.

El Che estudió medicina y esa carrera y el interés por la defensa de los derechos de hombres y mujeres lo hizo recorrer, primero su tierra y luego parte del continente americano, para así constatar y darse cuenta de la enorme miseria imperante, otorgándole un valor extra a su ideal político, que lo llevaría otras tierras y encontrarse en una de ellas, en México con el revolucionario cubano Fidel Castro Ruz y emprender el camino hacia su inmortalidad. “La medicina fue el puente para alcanzar lo que sería su destino: hacer la revolución para lograr un cambio social en América Latina” y las letras, el verbo fácil lo acompañarían hasta su muerte en Bolivia

En un interesante apunte de la vida del Che publicado a los 90 años de su nacimiento se afirma “El Che cultivó un gran amor por la literatura y la poesía, de hecho, en sus labores como periodista para agencias de noticias, siempre estuvo dispuesto a dejar apuntes de su realidad, no solo en lo político sino también en los deportes y la cultura. En sus numerosos viajes por América Latina recogió los deseos de cambio y de justicia de los pueblos oprimidos (1) "Ese vagar sin rumbo por nuestra Mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí", relató en una de las crónicas posteriores a su segundo viaje” Viajes que afianzaron su ideología y su máxima “El deber de todo revolucionario es hacer la revolución""

Sus letras y su visión del mundo han dejado letras de profundo valor político, afectivo. Y en ello, traigo a colación una carta de despedida de su Cuba como segunda patria, de su amigo y compañero Fidel castro, de su pueblo y hasta de sus hijos Aleida Guevara, Hilda Guevara, Camilo Guevara – quien falleció a los 60 años el pasado mes de agosto del año 2022 - Celia Guevara, Ernesto Guevara.

Recordar hoy al Che es dar cuenta, igualmente, de su profunda convicción revolucionaria, de la firmeza de su pensamiento antiimperialista, de su lucha contra un capitalismo rampante, que dejaba estragos en el planeta. He aquí algunas de sus máximas:

El capitalismo es el genocida más respetado del mundo”. Dado a conocer en su discurso en la Organización de las Naciones Unidas, representando a Cuba el año 1964. Una frase, que suelo usar profusamente y que combina esa mirada fundamental de todo revolucionario de actuar con rigor y firmeza, pero sin olvidar nunca que el amor debe estar presente: ““Hay que endurecerse sin perder jamás la ternura”. Una idea que es parte de su teoría respecto al Coco – esa fruta tropical, que es recogida en “Pasajes de la Guerra Revolucionaria”, que dice que hay que ser “duros por fuera, pero blandos por dentro”. Su reflexión respecto a tener presente un sentimiento profundo y fundamental en la lucha revolucionaria. “El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar”. Esta fue una de las ideas que se incluyeron en el Mensaje a la “Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina” de 1967. El mensaje a sus padres, mediante una carta, también demostró su profundo convencimiento y claridad revolucionaria “Muchos me definirán de aventurero, y lo soy, más de una forma diferente de aquellos que arriesgan la piel para demostrar las propias verdades”. Existen dos ideas que para mí representan la esencia del Che “Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario”. Escrita a sus hijos en la carta de despedida y “Hasta la victoria siempre. Patria o muerte” devenida en la máxima revolucionaria por excelencia.

He mencionado en esta breve reseña el concepto de carta, misiva, letras escritas, para dar a conocer ideas, amor, hechos positivos o negativos. Informar decisiones. Y, en ese sentido, existen cartas con una profunda trascendencia, que han dejado huellas intensas en la historia en virtud de la valía del personaje y el significado histórico de su paso por la tierra. Tal es el caso de la carta de despedida de Ernesto “Che Guevara” a Fidel Castro durante la Revolución Cubana y que fue leída por el líder cubano tras comprobarse la muerte del guerrillero heroico (2) Misiva que el revolucionario argentino-cubano le entrega a Fidel antes de partir a un periplo de internacionalismo, que finalmente terminaría con su muerte el 8 de octubre del año 1967 en la Quebrada del Yuro en Bolivia. Una carta hermosa con hondo fervor revolucionario y una creencia suprema en la justeza de sus actos y la creencia absoluta en su lucha.

Carta de despedida del Che Guevara a Fidel Castro

“Año de la Agricultura” Habana

Fidel: Me recuerdo, en esta hora, de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quien se podía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere (si es verdadera). Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria.

Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la Revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo que ya es mío.

Hago formal renuncia de mis cargos en la Dirección del Partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, sólo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos.

Haciendo un recuento de mi vida pasada creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la Crisis del Caribe.

Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días, me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor, aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos… y dejo un pueblo que me admitió como un hijo; eso lacera una parte de mi espíritu.

En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes; luchar contra el imperialismo dondequiera que esté; esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo.

Que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Que te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo al que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra Revolución y lo sigo estando.

Que en dondequiera que me pare sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano, y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material y no me apena: me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse.

Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias, las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera, y no vale la pena emborronar cuartillas.

Hasta la victoria siempre, ¡Patria o Muerte! Te abraza con todo fervor revolucionario.

1.https://www.telesurtv.net/news/Quien-fue-el-Che-Guevara-20150609-0021.html

2. https://www.segundopaso.es/news/2514/Cartas-para-Cambiar-al-Mundo-Parte-I