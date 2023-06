Know how sionista en la industria del 11S y el estado permanente de excepción

Segundo Paso para Nuestra América.- A comienzos del milenio, el declive hegemónico de Estados Unidos es muy evidente. Bush decide realizar un ataque de falsa bandera (11S) que le permita a Estados Unidos asumirse como víctima ante el mundo y, al mismo tiempo, crear con ello una doctrina, un sistema de cibervigilancia masiva contrainsurgente y una industria lucrativa. La ideología sionista, a manera de exitosa franquicia del terror, le ofrece el know how de la industria del Holocausto y participa en el montaje teatral del 11S. Se instaura así un estado de excepción global monetizado que no ha servido para frenar ningún terrorismo.