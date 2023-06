Violeta Parra: El canto popular como creador de universos de reconocimientos insurgentes

Segundo Paso para Nuestra América.- Si analizamos internamente a Israel, observamos que el sionismo ha deteriorado el estado de bienestar del pueblo, que ahora sale a las calles a exigir a sus gobernantes mejores condiciones de vida. No vale que los dirigentes sean más o menos agresivos contra los palestinos, ese argumento ya no tiene efecto porque la industria mediática se ha encargado de develar que tanto los habitantes de Palestina como los israelíes están padeciendo una serie de situaciones lamentables, obviamente incomparables. En todo caso, lo que queda claro es que el incremento de la represión contra los palestinos no implica un mejoramiento en el estado de bienestar de los israelíes. Los palestinos están siendo sometidos y aniquilados, pero los israelíes padecen grandes problemas internos, además de la inseguridad, el miedo e incertidumbre que provoca el sostenimiento del apartheid y las reacciones de la resistencia. Atacan a Palestina para exterminar al pueblo o mantenerlo como elemento de provocación en la región, lo usan para subir a o bajar las tensiones, mientras que los israelíes de confesión judía han ido bajando su calidad de vida. El mundo está cambiando, aparecen nuevos escenarios y hasta Arabia Saudita le ha dado la espalda a Israel y se monta en el tren del desarrollo regional y como proveedor de petróleo para el mundo. En Israel, Europa y Estados Unidos hay gran descontento y es ya costumbre ver cómo los pueblos salen a la calle a protestar.